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台中新光三越氣爆10人涉過失致死 5員工列被告最高60萬交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中新光三越2月13日氣釀5死30多人輕重傷。聯合報系資料照
台中新光三越2月13日氣釀5死30多人輕重傷。聯合報系資料照

台中新光三越2月13日氣釀5死30多人輕重傷，事發至今近2個月，台中地檢署數度現場勘驗、傳證，加上台中消防局已出具火調報告，檢方今傳喚10多人到案，包括百貨業者、欣中瓦斯人員及現場工人等，複訊後正式轉列過失致死罪嫌被告，最高命60萬元交保候傳。

中檢說，今傳喚承攬本件裝潢拆除工程之新光三越百貨股份有限公司、室內裝修設計工程有限公司（總承包商）、中下游拆除承包業者、施工人員，合計10名被告、1名證人到案說明。

檢方說，綜合現階段調查所得事證，專案小組初步認定本案疑似因施工不慎導致天然氣主幹管線斷裂、氣體外洩蓄積，遇電動工具作動火花，引燃天然氣造成氣爆事故，案關人員涉犯刑法之過失致死、過失傷害、準失火等罪之嫌疑重大。

檢方表示，訊後諭知被告滑姓被告60萬元、吳姓被告40萬元、莊姓被告60萬元、呂姓被告40萬元、，及李姓被告30萬元交保，以上5人均為新光公司人員。

另外陳姓廠商30萬元交保，其餘中下游拆除承包業者、施工人員4人分別交保10萬元至15萬元不等金額，10名被告並均限制出境、出海。

中檢今傳10名涉嫌人到庭均複訊後均交保。記者曾健祐／攝影
中檢今傳10名涉嫌人到庭均複訊後均交保。記者曾健祐／攝影

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