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「宏泰58」遭起訴 海巡署：持續監控中資背景權宜船

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

海巡署今天表示，有中國權宜船背景的多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌拖斷台澎間海纜案，台南地檢今提起公訴，海巡署將持續結合跨部會能量，監控具中資背景的權宜次標準船。

海巡署說，今年2月25日，台澎第三海底電纜於在台南將軍漁港西北方6浬處斷裂，海巡署立即調派預置在現場海域監控的PP-10079艇，以現行犯攔停登檢「宏」輪，並加派旗津艦、PP-10059艇，增援將「宏」輪押返台南安平港，全案報請台南地檢署指揮偵辦，今日偵結後提起公訴。

海巡署表示，海洋委員會於今年1月6日召開「海底電纜受損查處及策進作為協調會議」，針對海纜案件處置、通報及分工等作業，建立應處共識與防護機制。

這次「宏泰58」拖斷海纜，海巡署第一時間迅速以1艦2艇展開包圍，將肇事逃逸的外國權宜輪攔阻押返，依國安事件強勢執法，展現與交通航政、數發及司法跨機關合作的即時應變制變能力。

海巡署強調，將持續結合跨部會能量，列管具中資背景的權宜次標準船，依威脅程度分級嚴密監控，守護台灣的海域安全，確保國家主權與人民福祉不受威脅。

有中國權宜船背景的多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌拖斷台澎間海纜案，台南地檢今提起公訴，圖為海巡署派出艦艇攔截。記者廖炳棋／翻攝
有中國權宜船背景的多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌拖斷台澎間海纜案，台南地檢今提起公訴，圖為海巡署派出艦艇攔截。記者廖炳棋／翻攝
有中國權宜船背景的多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌拖斷台澎間海纜案，台南地檢今提起公訴，圖為海巡署派出艦艇攔截。記者廖炳棋／翻攝
有中國權宜船背景的多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌拖斷台澎間海纜案，台南地檢今提起公訴，圖為海巡署派出艦艇攔截。記者廖炳棋／翻攝

台南 宏泰 海巡署 監控

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