Steaker平台涉非法吸金14.8億元遭起訴 千字聲明澄清：從未違法

區塊鏈、加密貨幣專家黃偉軒創辦Steaker數位資產管理平台，推出投資方案招攬民眾投資虛擬貨幣，涉嫌3年非法吸金約新台幣14.8億元，台北地檢署今天依銀行法非法經營收受存款業務，起訴Steaker及黃偉軒與幹部等４人。對此Steaker發出聲明澄清從未有任何違法行為，對於檢方起訴「深感失望」虛擬資產並非法定貨幣，僅單純提供虛擬資產配置服務，未收受任何法定貨幣或提供兌換服務，並以聲明解釋事件全貌。

Steaker全文聲明如下：

Steaker 對於公司遭受起訴事件說明

對於檢察官起訴Steaker Inc.（以下簡稱 Steaker）經營團隊，主張Steaker違反銀行法與洗錢防制法，我們深感失望。在此鄭重澄清，Steaker從未有任何違法行為，自籌備階段，我們已先諮詢相關法律專業人士，也確認過當時法院實務見解。我們不樂見因為嗣後出現不同的法院判決而使新創產業面臨極大法律不確定性及傷害。我們竭誠透過此聲明，清楚闡述公司立場，並詳細解釋事件的全貌。

堅守合法經營原則

自2019年成立以來，致力為台灣用戶提供虛擬通貨資產配置服務，堅守合法經營的原則，與律師頻繁討論商業模式之合法性，並主動與金管會保持溝通，遵照主管機關的指導方針改善公司經營方式。對於2021年7月虛擬通貨業者反洗錢防制法法令的頒佈，我們迅速採取多項措施，包括但不限於：

● 與豐富經驗的法遵顧問合作，進行組織架構調整和人員培訓，以確保公司內部配合法規的能力。

● 設置SAFU用戶資產安全基金，當面臨系統性風險，便能守護用戶權益，降低損害。

● 在2022年上半年向金管會提交反洗錢防制聲明，並持續與金管會溝通，積極改善公司經營模式，遵守監管機構的指示。

● 升級平台系統和政策。在2022年3月實施更全面的平台實名認證（KYC）政策，同時嚴格限制未完成KYC的用戶使用權限。

針對起訴內容意見

● Steaker團隊並未遭起訴詐欺、侵占或背信相關罪名。

● 然而，對於檢察官將原僅適用於法定貨幣之銀行法第29條、第29條之1，擴張解釋納入虛擬貨幣，並據此認定 Steaker 涉有非法經營收受存款之行為，Steaker 深表遺憾。依據法院見解與主管機關一貫立場，虛擬資產並非法定貨幣，即非銀行法所稱之款項或資金，非銀行專營業務範圍，Steaker 僅單純提供虛擬資產配置服務，未收受任何法定貨幣或提供兌換服務，無違反銀行法的情形。

● 另關於起訴書指稱 Steaker 與負責人黃偉軒有資產混用情形，亦與事實不符。Steaker所設立的ENTRYONLY子帳號，是專供用戶入金使用，目的在與其他帳務明確區隔，屬業務管理必要的安排，絕非用來製造資金斷點或掩飾資金來源， 且彼時Steaker經營模式並未遭主管機關或司法機關認定有違法可能性，當無掩飾金流之動機與必要；至於所有存入 FTX 交易所、幣安交易所的資金，亦均依用途與歸屬明確區隔劃分，並分別存入專屬之子帳戶，帳目清楚，絕無起訴書質疑有資產混用的情形。

● Steaker自創立以來，從未對用戶作出任何保本或保證獲利的承諾。無論在註冊流程、產品申購頁面或合約條款中，均明確揭示虛擬資產投資具有高度波動與系統性風險，並於各產品頁面標示風險等級。此外，Steaker設立SAFU基金，即是希望當系統性風險發生時能即時因應，降低用戶損失，絕無以「無風險」或「保本」等不實訴求取得資金。

積極推動補償方案

2022年11月，全球第二大交易所FTX破產倒閉事件對Steaker和部分用戶產生了不可預測的損失。對於這次事件對用戶權益造成的影響，我們深感遺憾，但FTX的破產事件屬於不可抗力的因素，非Steaker可掌控，我們經營團隊絕無任何違反協議或欺騙用戶等行為，亦未被起訴詐欺、侵占或背信相關罪名。

自事件發生後，我們積極推動「拂曉計畫（Steaker Dawn）」的補償方案，截至2025年4月11日已有超過86% 的用戶參與並領取相應補償份額，參與計劃的用戶們可以至 dawn.steaker.com 查詢補償進度。

對於未來的承諾

我們承諾將保護參與拂曉計畫的用戶權益，按拂曉計劃執行補償，並持續接受用戶申請參與此計畫，也將繼續改善營運管理方式。自2023年4月28日起，已無限期停止原平台業務，包含停止方案申購及運作，也不接受新用戶申辦帳號。未受事件影響的Steaker用戶仍可自行登入steaker.com平台，透過原有的錢包提領方式做 100% 退還。我們收到提領申請後，將遵照既定程序、依序退還虛擬通貨至用戶指定之提領地址。

儘管我們對起訴決定感到遺憾，仍將盡全力在訴訟中向法院解釋以釐清事實，促進虛擬通貨產業的透明度。這場訴訟對我們而言，將是虛擬通貨產業法律面向的一部分，期許能推動對新創產業或相關產業商業模式的法律討論。

最後，再次感謝各界朋友對我們的關注與支持。後續有任何進展都會在我們的官網最新消息中公布，感謝社會大眾的關心。