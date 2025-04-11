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宏泰貨輪船Z字形移動斷我海纜 陸籍船長移審後法官裁押
中華電信台澎3號海底電纜2月底遭毀壞斷纜，檢方追出多哥籍「宏泰58」貨輪大陸籍王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字形移動，且釋放錨爪勾斷海纜線，王男被訴涉犯電信管理法毀壞海纜相關設施罪嫌，下午移審台南地院，法官認犯罪情節不輕，且在台無親友有逃亡之虞裁定羈押。
台南地院指出，王男涉犯電信管理法第72條第1項中毀壞或其他非法方式危害海纜登陸站、機房或與其連接纜線罪嫌，犯罪嫌疑重大。且王男為大陸地區人士，在台無固定居所亦無親友，與台灣地緣關係薄弱，依卷內事證，有事實足認他有逃亡之虞。
台南地院審酌，王男所犯毀壞海纜纜線，嚴重干擾政府及社會運作功能，且可能產生公共危險，犯罪情節不輕，對社會秩序影響不可謂不重大。考量國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益維護、王男人身自由私益及防禦權受限制程度，經以比例及必要性原則權衡後，認有羈押必要，應予羈押。
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