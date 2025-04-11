快訊

質詢火藥味濃！蔣萬安和她「大戰8分鐘」 轟綠營是共產黨走狗

首曝內幕！賈永婕「思考3秒」點頭接任101董座 找她來的高層說這了句

聽新聞
0:00 / 0:00

宏泰貨輪船Z字形移動斷我海纜 陸籍船長移審後法官裁押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

中華電信台澎3號海底電纜2月底遭毀壞斷纜，檢方追出多哥籍「宏泰58」貨輪大陸籍王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字形移動，且釋放錨爪勾斷海纜線，王男被訴涉犯電信管理法毀壞海纜相關設施罪嫌，下午移審台南地院，法官認犯罪情節不輕，且在台無親友有逃亡之虞裁定羈押。

台南地院指出，王男涉犯電信管理法第72條第1項中毀壞或其他非法方式危害海纜登陸站、機房或與其連接纜線罪嫌，犯罪嫌疑重大。且王男為大陸地區人士，在台無固定居所亦無親友，與台灣地緣關係薄弱，依卷內事證，有事實足認他有逃亡之虞。

台南地院審酌，王男所犯毀壞海纜纜線，嚴重干擾政府及社會運作功能，且可能產生公共危險，犯罪情節不輕，對社會秩序影響不可謂不重大。考量國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益維護、王男人身自由私益及防禦權受限制程度，經以比例及必要性原則權衡後，認有羈押必要，應予羈押。

檢方追出多哥籍「宏泰58」貨輪大陸籍王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字形移動，且釋放錨爪勾斷海纜線，王男被訴涉犯電信管理法罪嫌，下午移審後，台南地院裁定羈押。圖／本報資料照
檢方追出多哥籍「宏泰58」貨輪大陸籍王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字形移動，且釋放錨爪勾斷海纜線，王男被訴涉犯電信管理法罪嫌，下午移審後，台南地院裁定羈押。圖／本報資料照

台南 司法 關係

延伸閱讀

洗錢大亨郭哲敏2億交保…多次靠近機場海岸 法院今火速拘提裁定羈押

「宏泰」貨輪Z字形移動、釋放錨爪勾斷海纜線 檢方起訴大陸籍船長

擴大衛星布局 中華電信將斥資37億元投資同步軌道衛星

謝宜容涉貪起訴 新北地院下午移審庭決定是否續押

相關新聞

洗錢大亨郭哲敏2億交保…多次靠近機場海岸 法院今火速拘提裁定羈押

「百億賭王」林秉文涉替八八會館負責人郭哲敏地下匯兌、洗錢，日前棄保潛逃被通緝，法務部調查局將林秉文列為「外逃通緝犯」，無...

Steaker平台涉非法吸金14.8億元遭起訴 千字聲明澄清：從未違法

區塊鏈、加密貨幣專家黃偉軒創辦Steaker數位資產管理平台，推出投資方案招攬民眾投資虛擬貨幣，涉嫌3年非法吸金約新台幣...

宏泰貨輪船Z字形移動斷我海纜 陸籍船長移審後法官裁押

中華電信台澎3號海底電纜2月底遭毀壞斷纜，檢方追出多哥籍「宏泰58」貨輪大陸籍王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字形移動，且...

陳政谷、林明佐交保再被撤銷 台中地院下周一重開羈押庭

刑事局警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，陳涉洗錢438億元，林則和集團洩密、貪汙6...

曬衣架擋道高雄男潑汽油揚言縱火 住戶被嚇傻

高雄李姓男子不滿曬衣架擋路，去年4月22日凌晨4時許，拿著汽油前往前鎮區某民宅潑灑，並拿著打火機在場叫囂，所幸住戶立即制...

Steaker平台創辦人黃偉軒3年吸金14.8億 北檢今起訴4人

區塊鏈、加密貨幣專家黃偉軒創辦Steaker數位資產管理平台，涉嫌推出年利率3.5%到88%的投資案，招攬民眾投資虛擬貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。