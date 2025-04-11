陳政谷、林明佐交保再被撤銷 台中地院下周一重開羈押庭

刑事局警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，陳涉洗錢438億元，林則和集團洩密、貪汙6616多萬元；台中地院裁定陳、林各2億元、1200萬元交保被台中高分院兩度撤銷發回，中院已排定下周一再開羈押庭。

據了解，台中地院已排定下周一下午3點開庭，將再度傳喚陳政谷、林明佐到案訊問，並由合議庭評議是否維持交保、增加保釋金，抑或改收押。

台中地院先前於3月17日裁定陳政谷、林明佐，各2億元、1200萬元交保，經台中高分院撤銷發回，中院3月26日更裁，維持同樣金額、對2人加電子腳鐐監控，中高分院今第二度撤銷。

中高分院認為，林明佐涉犯貪汙嫌疑重大，起訴書所載林收賄、財產來源不明達6616萬餘元，其雖被扣押1216萬多元，但仍與6616多萬元有差距，約有5400萬元差額不知去處。

中高分院也說，九州集團網站賭資438億餘元，檢察官聲請沒收犯罪所得438億多元，並記載已扣押41億多元，可見九州財力雄厚，中院僅諭知陳政谷2億元具保，與其犯罪所得規模是否相當？