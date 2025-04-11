麝香豬「來福」畢業10年 校方辦紀念追思會教生命教育

桃園市龍岡國小自2007年收養麝香豬「來福」，開啟了學校的生命教育課程，讓學生在與動物共處的過程中，學會照顧、觀察與陪伴，2015年3月，來福「自生命舞臺畢業」，今年適逢十周年，龍岡國小特別舉辦來福畢業十周年紀念會，回顧牠的故事，並感謝牠對學校的貢獻。

今紀念會中，師生們首先欣賞回顧影片，重溫來福在校園中的點滴，影片中不僅記錄了牠剛來到學校時的模樣，也呈現了學生們如何細心照顧來福的過程，從餵食、清理豬舍到與牠互動，每一個畫面都喚起了大家的回憶。影片還介紹來福在過世後，學校如何尊重生命並妥善安排牠的後事。

當時，師生們攜手將來福的大體送往動物殯儀館火化，並將骨灰送回學校，選擇在校園內安葬，讓牠永遠留在這片牠曾經陪伴的土地上。為了紀念來福，學校特別將這片花園重新整理佈置，命名為「福園」，象徵來福的精神長存於校園中。

值得一提的是，福園內有一塊外型神似來福的大石塊，這塊特殊的石頭成為孩子們緬懷來福的重要象徵，讓他們能夠「睹物思『豬』」，在日常生活中持續感受來福的陪伴與影響。

來福於2015年「自生命舞台畢業」，當年未獲頒畢業證書。為補足這份遺憾，龍岡國小校長特別製作了一張來福的畢業證書，象徵牠正式從學校「畢業」。此外，學校今年以「生命共學，龍岡毛孩學院」課程，榮獲桃園市教學卓越獎「銅桃獎」，校方特別將這份榮耀獻給來福，以感謝牠對學校的貢獻。