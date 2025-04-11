曬衣架擋道高雄男潑汽油揚言縱火 住戶被嚇傻

高雄李姓男子不滿曬衣架擋路，去年4月22日凌晨4時許，拿著汽油前往前鎮區某民宅潑灑，並拿著打火機在場叫囂，所幸住戶立即制止才未釀出大禍，法官審理後，認定李男涉及恐嚇，判刑5月，得易科罰金。

判決指出，李男有多次吸毒紀錄，2021年7月涉嫌將安毒販售給毒蟲，被逮後因不肯供出上游毒梟身分，被法官依販售二級毒品罪判刑刑13年4月定讞。

去年4月22日清晨4點多，李男前案尚未執行前，行經前鎮區某巷弄時，不滿民宅前方有曬衣架擋道，隨即拿著汽油朝曬衣架潑灑，還手持打火機在現場叫囂，揚言要點燃汽油縱火。

當時住戶被李男吵雜聲響吵醒，見到李男情緒高漲企圖縱火，連忙上前勸阻、安撫，李男叫駡完離開現場，警方獲報到場後循線將他逮捕歸案。

高雄地方法院審理時，李男坦承犯行，辯稱只是要嚇嚇對方，沒有點火的意思，法官認為他只把汽油灑在馬路上，沒有朝建物潑灑，應不構成縱火，依恐嚇危害安全罪判刑5月，可上訴。

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