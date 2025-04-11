快訊

晴朗炎熱！1地明天飆36度高溫 「這時鋒面到」恐再雷雨轟炸

台股延續漲勢！上漲528點終場收19,528點 台積電收889元

老闆集體哭哭！Google地圖出手管制「5星好評換贈品」 增1功能助網友檢舉

聽新聞
0:00 / 0:00

Steaker平台創辦人黃偉軒3年吸金14.8億 北檢今起訴4人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

區塊鏈、加密貨幣專家黃偉軒創辦Steaker數位資產管理平台，涉嫌推出年利率3.5%到88%的投資案，招攬民眾投資虛擬貨幣，非法經營收受存款業務，換算投資人轉入的虛幣，3年非法吸金約新台幣14.8億元。台北地檢署今偵結，依銀行法罪嫌起訴黃等4人。

賽席爾商思帝科公司負責人黃偉軒，與技術長修敏捷、營運長潘沂莛、行銷長盧天心，從2019年9月起，在Steaker平台推出年利率3.5%到88%，各式保本保利的虛擬通貨投資方案，招攬民眾投資虛擬貨幣，且發放利息；投資人投入資金後於Steaker平台帳戶並有密碼，直到2022年底FTX交易所破產前，都可以自尋查詢數位資產，並申請轉換到電子錢包，出金錢包有回流到FTX交易所、幣安交易所帳戶等紀錄。

起訴指出，黃偉軒等人宣稱Steaker平台透過cybavo公司設置safu用戶資產安全基金，保障客戶因交易平台異常或駭客攻擊等所受損失，吸引投資人參與投資將USDT(泰達幣)、USDC、BUSD、DAI、ETH(以太幣)、BTC(比特幣)轉入Steaker平台，以此非法經營收受存款業務，換算約新台幣14億8543萬5076元。

檢方查出，Steaker平台個人錢包的虛擬通貨達一定數量，自動轉入黃偉軒、技術長修敏捷、營運長潘沂莛共同簽章的Steaker平台錢包，黃指示修不定期將入金錢包轉入黃的FTX交易所Entryonly子帳戶錢包，再轉入FTX交易所或幣安交易所進行策略交易，或是轉入Steaker出金錢包，或以高利貸與他人套利。

另，檢方也追出黃指示修每月底或月出，從FTX交易所帳戶轉出虛擬通貨給個人幣商，用來支付負責思帝科公司業務的矢砥刻公司員工薪水、辦公室租金及其他營運資金，黃混用虛擬資產製造必留斷點，掩飾犯罪所得去向及存在。

台北地檢署今偵結，從重依銀行法非法經營收受存款業務罪嫌，起訴黃等4人，思帝科公司依銀行法規定科以罰金。

Steaker 數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒，涉嫌違反銀行法違法吸金達上億元。記者林澔一/攝影
Steaker 數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒，涉嫌違反銀行法違法吸金達上億元。記者林澔一/攝影

FTX 虛擬貨幣 資產

延伸閱讀

柯文哲前攝影官提告柯侵害著作權 北檢偵結不起訴

黃國昌要求徹查勾結鍾文智金流 法務部長鄭銘謙：北檢已立案偵辦

鍾文智疑曾落腳石碇 北檢：分析情資全力追緝

騙投資賭場、生技公司...「發哥」陳超羣吸金8.9億元 判14年4月定讞

相關新聞

桃園KTV麥克風霸凌事件受害女崩潰發聲明 檢警已逮5男...3羈押2交保

有女子上月在KTV遭多男傷害玩弄，還有女子嘻笑拍攝，現場影片近來外流曝光，釀被害女再遭傷害，檢警據報，前晚兵分多路至基隆...

林明佐、陳政谷逃亡可享5千萬巨款 台中高分院二度撤銷交保裁定

刑事局警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，陳涉洗錢438億元，林則和集團洩密、貪汙6...

吳子嘉指陳時中「靠疫苗A走1億美金」 二審判賠金額少百萬理由曝

媒體人吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美金」，政務委員、衛生福利部前部長陳時中提告求償1千萬元，...

女友出軌偷嘿咻 台中男爆氣痛毆小王、逼全裸下跪錄影

台中陳姓男子得知女友出軌，拿鐵棒朝該名小王痛毆、逼全裸下跪錄影散布，還恐嚇「殺人關幾年就能出來」；法院ㄧ審依妨害自由罪判...

Steaker平台創辦人黃偉軒3年吸金14.8億 北檢今起訴4人

區塊鏈、加密貨幣專家黃偉軒創辦Steaker數位資產管理平台，涉嫌推出年利率3.5%到88%的投資案，招攬民眾投資虛擬貨...

被指有能力買私人飛機？九州總裁陳政谷酸檢抗告：難道可就地起飛逃走

刑事局警政監林明佐被控和九州博弈集團總裁陳政谷勾結，陳涉洗錢438億元，林和集團洩密、貪汙6616多萬元，2人日前獲2億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。