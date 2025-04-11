Steaker平台創辦人黃偉軒3年吸金14.8億 北檢今起訴4人

區塊鏈、加密貨幣專家黃偉軒創辦Steaker數位資產管理平台，涉嫌推出年利率3.5%到88%的投資案，招攬民眾投資虛擬貨幣，非法經營收受存款業務，換算投資人轉入的虛幣，3年非法吸金約新台幣14.8億元。台北地檢署今偵結，依銀行法罪嫌起訴黃等4人。

賽席爾商思帝科公司負責人黃偉軒，與技術長修敏捷、營運長潘沂莛、行銷長盧天心，從2019年9月起，在Steaker平台推出年利率3.5%到88%，各式保本保利的虛擬通貨投資方案，招攬民眾投資虛擬貨幣，且發放利息；投資人投入資金後於Steaker平台帳戶並有密碼，直到2022年底FTX交易所破產前，都可以自尋查詢數位資產，並申請轉換到電子錢包，出金錢包有回流到FTX交易所、幣安交易所帳戶等紀錄。

起訴指出，黃偉軒等人宣稱Steaker平台透過cybavo公司設置safu用戶資產安全基金，保障客戶因交易平台異常或駭客攻擊等所受損失，吸引投資人參與投資將USDT(泰達幣)、USDC、BUSD、DAI、ETH(以太幣)、BTC(比特幣)轉入Steaker平台，以此非法經營收受存款業務，換算約新台幣14億8543萬5076元。

檢方查出，Steaker平台個人錢包的虛擬通貨達一定數量，自動轉入黃偉軒、技術長修敏捷、營運長潘沂莛共同簽章的Steaker平台錢包，黃指示修不定期將入金錢包轉入黃的FTX交易所Entryonly子帳戶錢包，再轉入FTX交易所或幣安交易所進行策略交易，或是轉入Steaker出金錢包，或以高利貸與他人套利。

另，檢方也追出黃指示修每月底或月出，從FTX交易所帳戶轉出虛擬通貨給個人幣商，用來支付負責思帝科公司業務的矢砥刻公司員工薪水、辦公室租金及其他營運資金，黃混用虛擬資產製造必留斷點，掩飾犯罪所得去向及存在。