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被指有能力買私人飛機？九州總裁陳政谷酸檢抗告：難道可就地起飛逃走

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局警政監林明佐被控和九州博弈集團總裁陳政谷勾結，陳涉洗錢438億元，林和集團洩密、貪汙6616多萬元，2人日前獲2億元、1200萬元交保，今被台中高分院二度撤銷；陳政谷發聲控訴檢方無理智抗告，不管他是否有買私人飛機就當逃亡理由，更酸難道可像F35戰機直接在門口升空逃走？

台中地院3月中旬裁定陳政谷、林明佐，各2億元、1200萬元交保，經台中高分院撤銷發回，中院3月26日更裁，維持同樣金額、對2人加電子腳鐐監控，中高分院今二度撤銷，直言林若逃亡仍可享受剩餘5000多萬巨款，陳旗下九州財力雄厚，原交保金額顯不相當。

陳政谷今透過委任律師林文成發出5點聲明，控訴檢察官毫無理智抗告，只是宣洩個人情緒。台中地院3月26日訊問時，他當庭表示不願意戴電子腳鐐，表明寧願再羈押剩下期限2個月又4天，但中院仍裁定他戴電子腳鐐、增加每周赴派出所報到次數。

陳政谷說，當時對這該裁定已認為不符比例原則 ，他未抗告是不想浪費社會資源 ，讓法院可盡速審理，另針對檢察官抗告稱他有購買私人飛機，有逃亡之虞，但不管他買私人飛機意願是否屬實，難道飛機不必接受入出境管制？

陳直言，難道私人飛機可以停在他家門口，像F35戰機一樣直接升空飛往境外？痛批檢察官以此為抗告理由實屬無知。

他說，若對他再羈押2個月又4天，羈押期滿 未來將無法對他實施電子監控、要求定時報到，並須退還2億元保證金，未來在法院審理中，將無強制力要求他到庭受審理，凡此種種可見檢察官抗告是要陷中院、中高分院於不利窘境，並請司法高層能查察檢察官張時嘉濫權追訴。

陳政谷。圖／報系資料照
陳政谷。圖／報系資料照

F35 檢察官

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