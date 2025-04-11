林明佐、陳政谷逃亡可享5千萬巨款 台中高分院二度撤銷交保裁定

刑事局警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，陳涉洗錢438億元，林則和集團洩密、貪汙6616多萬元；台中地院3月中裁定陳、林各2億元、1200萬元交保被台中高分院撤銷，中院更裁維持同樣金額、對2人加電子腳鐐監控，中高分院今二度撤銷，直言林若逃亡仍可享受剩餘5000多萬巨款，陳旗下九州財力雄厚，原交保金額顯不相當。

台中高分院由審判長法官陳慧珊、陪席法官李進清及受命法官葉明松組成合議庭，認定林明佐涉犯貪汙嫌疑重大，起訴書所載林收賄、財產來源不明達6616萬餘元，其雖被扣押1216萬多元，但仍與6616多萬元有差距，約有5400萬元差額不知去處。

高分院說，林明佐只要順利逃亡海外，就可在海外某處繼續享受這筆5400萬元鉅款度過餘生，因此中院3月26日維持之前1200萬元交保，是否足以擔保他不會偷渡或其他方式非法離境？並非無疑。

此外，林明佐病即使需要二度開刀，也可以由看守所人力戒護到醫院開刀、住院治療，若戒護就醫不足維持他健康，羈押法及刑事訴訟法尚有保外就醫機制。以當今醫療技術，林有復原希望，是否能說林的病情讓其離不開台灣的醫療體系，所以一定不會從台灣逃亡出境？ 仍有再予商榷餘地。

高分院表示，陳政谷同樣嫌疑重大，警方2023年5月25日搜索，陳馬上於6月3日在桃園機場準備出境被警方緊急拘提，檢察官諭知以1000萬元具保並限制出境、出海。經警再次於2024年5月7日、22日兩度搜索他台中住居所等，都未發現人。

直到5月23日持搜索票、拘票，赴高雄搜索才拘獲陳政谷，其欲搭飛機離境的行為、不住在台中居所而逃往高雄之行為，均已顯示高度逃亡之可能性。

且起訴認為九州集團網站賭資438億餘元，檢察官聲請沒收犯罪所得438億多元，並記載已扣押41億多元。可見九州財力雄厚，中院僅諭知陳政谷2億元具保，與其犯罪所得規模是否相當？

高分院前次撤銷發回理由中就已說明「原審裁定2億元保釋金，與犯罪金額比例懸殊，對被告約束力是否足夠…」，已具體指出陳政谷財力雄厚與擔保金2億元不成比例，中院仍維持2億元交保，未說明何以維持相同金額理由。