快訊

追討百萬欠款「身中25刀幾斷頸」陳屍車內 警逮24歲工人速破殺人案

4月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽破5百元優惠縮水 5G還有399方案

西門子西班牙執行長一家5口遊紐約！搭直升機墜機亡 全家最後身影曝

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男缺錢和解 設圈套洗劫兩小模還性侵遭重判15年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

45歲朱姓男子因缺錢跟告訴人和解，去年11月連約兩名小模從事性交易，短短1小時內持美工刀洗劫兩女，劫走2人共2萬1000元現金，其中1人還遭他性侵得逞，高雄地院審理後，依強盜性交罪重判朱男15年，可上訴。

朱男曾於2004年涉入強盜案被判刑確定，直到2011年11月才縮短刑期假釋出監，但去年又觸犯公共危險罪，案件仍在偵辦中。

去年11月21日晚間，朱男因缺錢花用，便上老司機圈內知名的「歐洲論壇」約炮，和兩名小模談妥價格後，雙方約在高雄七賢二路及五福三路某家商旅碰面。

當晚10時許，第一位小模一進房間，朱男就拿出預藏的美工刀，逼小模交出身上現金，小模擔心受害，便交出身上僅有的8000元，不料朱搶劫完後，見小模頗有姿色，還企圖霸王硬上弓，女方苦求她有身孕，朱男才作罷。

案發不到1小時，朱又與另名小模約在五福三路某家商旅碰面，女方一進房間，朱便拿出預藏的美工刀脅迫，逼得女方只能交出身上1萬3000元現金，最後還逼小模與他性交。

事後朱還要女方陪他洗澡，原本小模想趁朱不注意時逃離，卻遭朱男抓住恫嚇「你是不是想要逃跑？是不是想要我對妳不利」，隨後又被拉上床性侵得逞。

兩女結束恐怖遭遇後報警，警方循線逮到朱男到案，朱男辯稱，他是因肇事逃逸和解金不夠，才會搶劫兩名女子，檢方偵結依強盜性交罪嫌將他起訴，建請法院對他所犯兩罪合併判執行18年以上。

高雄地方法院審理時，朱男坦承犯行，法官認為，他曾於2004年時犯下強盜案，入獄服刑7年4月才假釋出獄，朱僅為了籌措車禍和解金，竟把歪腦筋動在2名小模頭上，最後依強盜性交罪重判徒刑15年，可上訴。

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

強盜 房間 搶劫

延伸閱讀

空軍共諜夫妻檔 4罪更審重判

逃逸移工從泰空運乾大麻花來台 查獲遭重判9年

限時3天快衝！ 「平價連鎖粥舖」首度進軍高雄　開幕優惠「靈魂雞湯粥」買一送一

高雄水有雜質？南漂仔聽房仲建議「不要喝」嚇壞 當地人吐槽：兩件事

相關新聞

林明佐、陳政谷逃亡可享5千萬巨款 台中高分院二度撤銷交保裁定

刑事局警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，陳涉洗錢438億元，林則和集團洩密、貪汙6...

吳子嘉指陳時中「靠疫苗A走1億美金」 二審判賠金額少百萬理由曝

媒體人吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美金」，政務委員、衛生福利部前部長陳時中提告求償1千萬元，...

被指有能力買私人飛機？九州總裁陳政谷酸檢抗告：難道可就地起飛逃走

刑事局警政監林明佐被控和九州博弈集團總裁陳政谷勾結，陳涉洗錢438億元，林和集團洩密、貪汙6616多萬元，2人日前獲2億...

汐止農會理事長涉賄案延燒 白珮茹父白添枝獲5萬交保

新北市汐止區農會爆發理事長賄選，士林地檢署8日發動第一波搜索行動後，昨天發動第二波，約談中華民國農會副理事長白添枝到案，...

Steaker平台創辦人黃偉軒3年吸金14.8億 北檢今起訴4人

區塊鏈、加密貨幣專家黃偉軒創辦Steaker數位資產管理平台，涉嫌推出年利率3.5%到88%的投資案，招攬民眾投資虛擬貨...

高雄男缺錢和解 設圈套洗劫兩小模還性侵遭重判15年

45歲朱姓男子因缺錢跟告訴人和解，去年11月連約兩名小模從事性交易，短短1小時內持美工刀洗劫兩女，劫走2人共2萬1000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。