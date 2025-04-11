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高雄男缺錢和解 設圈套洗劫兩小模還性侵遭重判15年
45歲朱姓男子因缺錢跟告訴人和解，去年11月連約兩名小模從事性交易，短短1小時內持美工刀洗劫兩女，劫走2人共2萬1000元現金，其中1人還遭他性侵得逞，高雄地院審理後，依強盜性交罪重判朱男15年，可上訴。
朱男曾於2004年涉入強盜案被判刑確定，直到2011年11月才縮短刑期假釋出監，但去年又觸犯公共危險罪，案件仍在偵辦中。
去年11月21日晚間，朱男因缺錢花用，便上老司機圈內知名的「歐洲論壇」約炮，和兩名小模談妥價格後，雙方約在高雄七賢二路及五福三路某家商旅碰面。
當晚10時許，第一位小模一進房間，朱男就拿出預藏的美工刀，逼小模交出身上現金，小模擔心受害，便交出身上僅有的8000元，不料朱搶劫完後，見小模頗有姿色，還企圖霸王硬上弓，女方苦求她有身孕，朱男才作罷。
案發不到1小時，朱又與另名小模約在五福三路某家商旅碰面，女方一進房間，朱便拿出預藏的美工刀脅迫，逼得女方只能交出身上1萬3000元現金，最後還逼小模與他性交。
事後朱還要女方陪他洗澡，原本小模想趁朱不注意時逃離，卻遭朱男抓住恫嚇「你是不是想要逃跑？是不是想要我對妳不利」，隨後又被拉上床性侵得逞。
兩女結束恐怖遭遇後報警，警方循線逮到朱男到案，朱男辯稱，他是因肇事逃逸和解金不夠，才會搶劫兩名女子，檢方偵結依強盜性交罪嫌將他起訴，建請法院對他所犯兩罪合併判執行18年以上。
高雄地方法院審理時，朱男坦承犯行，法官認為，他曾於2004年時犯下強盜案，入獄服刑7年4月才假釋出獄，朱僅為了籌措車禍和解金，竟把歪腦筋動在2名小模頭上，最後依強盜性交罪重判徒刑15年，可上訴。
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