她稱母姊遭「魔教總教主」附身弒親 法官：面對身心疾病未知情況還很多

許姓婦人因感應母親與姊姊遭「邪靈入侵」，趁她們熟睡，拿剪刀連續刺殺兩人，母親與胞姊雙亡。雲林地方法院認為許婦有精神病症且缺乏病識感，犯案時辨識能力顯著降低，依殺害直系血親尊親屬、殺人罪判刑14年，執行前監護5年。二審駁回許婦上訴，最高法院再判上訴駁回定讞。

「這並不是社會安全網沒有接住，而是面對身心疾病未知的情況還是太多。」雲林地院當時在判決書上寫道，對被害家屬來說，凶手與被害人都是至親，「說原諒很難，但不說原諒也很難」，被害人家屬的眼淚成為審理過程中鼻酸的場景，離開的人如何理解許婦的行徑？而許婦對家人也相當重視且真摯，在疾病穩定後，如何在餘生面對自己的犯行？感慨在病痛折磨下，身心疾病讓人的辨識能力及控制能力急速降低。

2023年7月14日晚間，六旬的許姓婦人趁母親、姊姊熟睡，拿了1把剪刀朝兩人揮刺，母親的頸部中了12刀、左前胸1刀、左上腹部1刀、四肢3刀，姊姊的頭頸部及手臂被劃19刀、左前胸4刀，兩人因大量出血而死亡。許婦用力過猛，剪刀握柄還斷裂，她將母親和姊姊的屍體自客廳拖回臥室，接著換裝離開現場。

許婦的妹妹翌日凌晨返家發現慘案，連忙報警，雲林縣警台西分局員警在二崙鄉自強大橋上路旁查獲許婦。

許婦表示，她感應到大姊身上住著「魔教總教主」，魔教總教主吃了世界上很多人的靈到肚子裡，並說姊姊心底陰狠，魔教總教主才能進到她身體裡面去。她說，如果不解決總教主，世界上會有很多人遭受祂的傷害，而且媽媽身上也有被邪靈入侵，她才「為眾生做一點事」，否則會死更多人。

因許婦在警詢、偵查和雲院審理時都坦承不諱，加上人證、物證俱在，雲院認定她犯行明確。

嘉南療養院鑑定，許婦有「情感型思覺失調症」，案發時因精神障礙急性發作，出現聽幻覺與被害妄想，雲院認為她符合刑法第19條第2項減刑規定。許婦的兩個妹妹證稱她很孝順，從不頂嘴。雲院認為，從事停車場管理員的許婦度日單純，案發前病況突急轉直下，先是拿剪刀剪斷自己小指頭，經強制送醫，出院後卻殺死母親與姊姊，刑期與治療同樣是處遇上的重要考量。

許婦殺人的手法凶殘，但雲院認為量處無期徒刑過苛，判她14年徒刑。台南高分院認為，許婦趁母親與姊姊熟睡時殺害，她們驚醒時還拉扯、纏鬥，卻仍被利剪刺死，情節嚴重，沒有可讓一般人同情的條件，在依刑法第19條第2項規定減刑後，無從再依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑，因此駁回許婦上訴。