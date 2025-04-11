柯文哲前攝影官提告柯侵害著作權 北檢偵結不起訴

曾任民眾黨前主席柯文哲攝影官的潘姓男子，曾自費拍攝柯文哲自行車城市、一日雙塔活動照片，認為柯文哲團隊製作「台灣需要一個誠實的總統」影片使用他的照片，提告柯文哲違反著作權法。台北地檢署今偵結，認為柯文哲罪嫌不足，給予不起訴處分。

潘男指出，他在2015、2016年間以志工身分，自費拍攝柯文哲台北市長時期自行車城市、一日雙塔活動照片，享有著作權，照片有「金牌霖TAIWAN PAN」圖文符號，雖然他當時有將有片傳給柯文哲臉書小編，但已在2020年至2021年間3度在臉書聲明「2015至2020年間所完成的攝影著作未授權他人使用」不授權給政黨或政治人物候選人使用。

潘男認為，2023年7月9日柯文哲涉自行裁切或改作，移除部分攝影著作金牌霖TAIWAN PAN的權利管理電子資訊，製作「台灣需要一個誠實的總統」影片，傳至臉書等社群讓公眾閱覽，涉侵犯著作財產權、移除權利管理電子資訊罪。

柯文哲臉書管理者證稱，潘曾是柯文哲的攝影官，除了政務活動還要隨行私人行程，供照片發佈新聞或社群媒體，潘男就職時有說明著作權是北市府的，用於市政宣傳。葉姓小編證稱，2014年起潘男就是柯競選總部的隨行攝影，沒有聽過潘男說不得在使用潘拍攝的柯文哲照片。鄭姓證人也稱，雖然潘男講過侵權、盜版，但真不知道是什麼事情，沒有將訊息轉給柯文哲。