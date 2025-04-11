剪刀刺死熟睡母姊 她殺2人法官判14年執行前還得監護5年

許姓女子趁母親、姊姊熟睡拿剪刀刺死2人，最高法院審理，考量許女因情感型思覺失調症急性發作殺人，判她應執行有期徒刑14年，並於刑執行前，令入相當處所或以適當方式施以監護5年。全案定讞。

許女殺害母親適用直系血親尊親屬殺人罪，法官判她有期徒刑12年；許女殺害胞姊部分依殺人罪判刑10年，2罪訂一應執行刑。

判決書指出，許女2023年7月14日晚間9時至11時間在住處趁母親、姊姊熟睡，前往停駛的車上拿取所有的剪刀，返回臥室刺向母親、姊姊，母親、姊姊與許女發生拉扯、纏鬥，許女仍接續持剪刀刺死2人方休。

許女因使力過猛致剪刀握柄斷裂，許女將屍體從住處客廳拖回臥室後，換裝離開現場，許的妹妹第2天凌晨5時返回住處發現報警處理，警方則循線在雲林縣二崙鄉的自強大橋上路旁逮獲許女。

二審法官審理認定，許女犯罪手段凶殘，逆倫弒母、姊惡性重大，令人髮指，實值非難，不過，考量她犯後坦認犯行，尚具悔意，經精神鑑定後，查出許女因情感型思覺失調症的精神障礙急性發作，有減刑適用。

二審判決指出，許女患有聽幻覺與被害妄想症，在精神病症的直接影響下犯下殺人罪，2罪輕判她有期徒刑14年，不過，應於刑之執行前令入相當處所或以適當方式施以監護5年，最高法院駁回上訴案，許女判刑確定。 圖為最高法院。記者王聖藜／攝影

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