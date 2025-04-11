汐止農會理事長涉賄案延燒 白珮茹父白添枝獲5萬交保
新北市汐止區農會爆發理事長賄選，士林地檢署8日發動第一波搜索行動後，昨天發動第二波，約談中華民國農會副理事長白添枝到案，檢方複訊後，今天凌晨5萬元交保。
本案源於，檢調日前接獲檢舉，汐止區農會曾姓理事長為求順利連任，選舉期間對具投票權的會員代表送禮賄絡，士林地檢署指揮新北市調查處展開偵辦，8日搜索汐止區農會及相關人員住所等12處，約談曾男等21名被告及數名證人，依違反農會法偵辦，偵訊後令曾等7人5萬元交保、1人限制住居、其餘請回。
檢察官查看扣案卷證，昨天針對白添枝發動搜索，並他約談到案說明，複訊後依涉犯農會法5萬元交保候傳。
白添枝曾任過國民黨立法委員，現為中華民國農會的副理事長，女兒則是5連霸現任新北市議員白珮茹。士林地檢署去年9月針對白珮茹涉以人頭詐領助理費案發動搜索約談，白添枝是同案被告，檢方訊後，令白珮茹60萬元交保，白添枝3萬元交保。
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