新竹男以「急需車資、生活費」騙上萬元 3人受騙怒報警

42歲的洪男以「急需車資」及「借款生活費」為藉口，接連在新竹市區護城河附近向三名民眾詐騙金錢，得手共計34200元。案發後，被害人陸續報警揭發其行徑，警方依法送辦。新竹地方法院依詐欺罪判刑5月，可易科罰金。

洪男以詐術分別向三名被害人行騙，主要假借需要車資、生活費或母親還款為由，博取信任後取得財物。他在2016年6月15日新竹市護城河親水公園附近向蕭男訛稱無現金可返鄉，借得600元。得手後他食髓知味，接連三次向蕭男佯稱急需生活費或高鐵費，騙得1萬、1萬及6千元，甚至於最後一次還簽立借據，但未履行還款承諾。

洪男於7月22日向王男謊稱生活困難，得手4千元。隨後又於8月11日訛稱需回宜蘭車資，再騙得2500元。洪男以相似手法向廖男假借車資，取得1100元。