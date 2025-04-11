新竹男以「急需車資、生活費」騙上萬元 3人受騙怒報警
42歲的洪男以「急需車資」及「借款生活費」為藉口，接連在新竹市區護城河附近向三名民眾詐騙金錢，得手共計34200元。案發後，被害人陸續報警揭發其行徑，警方依法送辦。新竹地方法院依詐欺罪判刑5月，可易科罰金。
洪男以詐術分別向三名被害人行騙，主要假借需要車資、生活費或母親還款為由，博取信任後取得財物。他在2016年6月15日新竹市護城河親水公園附近向蕭男訛稱無現金可返鄉，借得600元。得手後他食髓知味，接連三次向蕭男佯稱急需生活費或高鐵費，騙得1萬、1萬及6千元，甚至於最後一次還簽立借據，但未履行還款承諾。
洪男於7月22日向王男謊稱生活困難，得手4千元。隨後又於8月11日訛稱需回宜蘭車資，再騙得2500元。洪男以相似手法向廖男假借車資，取得1100元。
法官審酌被告不知勉力謀事，依循正途以獲取一己所需財物，竟為一己私利，而為詐欺犯行，造成被害人財產損害，且迄未賠償被害人和解，實屬不該，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，另考量被害人財物價值，兼衡被告有司機的工作，判刑5月，可易科罰金。
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