影／「6條通」車手才提款見警盤問 拔腿逃百公尺躲花圃遭逮

詐團車手陳姓男子昨晚在新北市板橋區郵局ATM才提款見警靠近盤問，虛晃一招立即轉身拔腿逃約100公尺躲花圃遭壓制逮捕，查扣提款卡及現金共13萬餘元，經查他因詐欺及偽造文書等案，背負6條通緝，警詢後今依法送辦並解送各地檢署歸案。

據了解，新北市海山警分局江翠派出所長蔡桓武昨晚7時35分與員警巡邏，行經板橋區文化路1段郵局前簽巡時，蔡發現陳姓男子（34歲）站在ATM提款機前操作取款，過程中發現他眼神閃避且舉止可疑，上前關切盤查。

「怎麼提款到一半就走了」、「我是查詢看看，確認一下裡面有沒有錢啦！」正當警方要求他報出身分證字號查證，陳男突然轉身立馬拔腿狂奔，員警見狀立即尾隨追捕，雙方追逐近100公尺，陳男疑因體力不支，躲在新埔捷運站旁的花圃遭警方壓制逮捕。

員警在陳男身上查扣提款卡1張與現金共13萬8千餘元及手機1支，經查陳男自今年2月起陸續為台北地方法院、台北地檢署、花蓮地檢署、台中地檢署、士林地檢署及新北地檢署等6個單位發布詐欺與偽造文書通緝在案，警詢後今將依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，並依法解送各地檢署歸案。