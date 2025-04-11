汐止農會理事長選舉涉賄 士檢命白添枝5萬交保
士林地檢署偵辦汐止農會曾姓理事長涉嫌賄選案，昨天發動第2波搜索，並約談現為中華民國農會副理事長的新北市議員白珮茹父親白添枝。檢察官複訊後，今天凌晨諭令5萬元交保。
檢調接獲檢舉，指新北市汐止區農會曾姓理事長等人為尋求連任，涉嫌以現金及禮品向農會會員代表賄選，以利增加選舉票數。
士林地檢署8日指揮法務部調查局新北市調查處執行搜索12處，並約談曾男在內的21名被告到案。檢察官複訊後，諭令曾男等7名被告，均以新台幣5萬元交保。同案另有1名被告限制住居，其餘13名被告無保請回。
檢察官過濾扣案卷證，昨天針對白添枝發動搜索，並約談到案說明。檢察官複訊後，諭令白添枝以5萬元交保，全案朝違反農會法的投票行賄、受賄等罪嫌方向偵辦。
另方面，士林地檢署偵辦國民黨新北市議員白珮茹涉以人頭詐領助理費案，去年9月18日發動搜索約談，白添枝也為同案被告；檢察官訊後，諭令白珮茹60萬元交保，白添枝3萬元交保，本案仍持續偵辦中。
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