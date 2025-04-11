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偷拍升等審查 助理教授起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台北地檢署。圖／報系資料照
台北地檢署。圖／報系資料照
台灣大學助理教授邱姓女子為得知她教師升等論文審查狀況，涉嫌在會議室裝攝影機，竊錄審查委員討論內容，事後被校方解聘。台北地檢署調查，邱女在開會前曾進入會議室，勘驗查扣的攝影機檔案確認是她所有，昨依妨害秘密罪起訴。

檢方調查，台大文學院華語教學碩士學位學程助理教授邱姓女子，明知審議研究升等著作為祕密會議，僅有審查委員能進入會議室討論審查，且知悉「一一二學年度第三次學術委員會審查教師升等案件」時間定於二○二三年十二月十四日中午。

當天審查會議開始前，邱女在會議室的水槽櫃下方，放置可即時觀看的智能攝影機，並連接電源，確認攝影機已開啟，還調整鏡頭才離開，以攝影機竊錄劉姓主任及張姓、劉姓副教授審查談話內容。

隔天，劉發現邱女對會議過程知之甚詳，通知行政組員查看，在會議室水槽櫃下方攝影機，立即報警，事後校方解聘邱女。

經調閱會議室外監視器，檢方發現邱女在開會前曾進入會議室，勘驗查扣的偷拍檔案，確認是她所有。

教師 檔案

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