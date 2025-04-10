快訊

朱立倫邀15縣市共商美關稅 發表「4點聲明」：開放陸客、普發1萬元

捧紅陶大偉、孫越！「小人物狂想曲」金鐘製作人病逝享壽82歲

白宮核心幕僚證實！1信號讓川普鬆口大赦 逾15國對關稅問題提條件

聽新聞
0:00 / 0:00

觀塘中油三接開發案 環團告內政部敗訴判決駁回

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂對中油獲內政部核可桃園觀塘工業區第三座液化天然氣接收站等說明書內容，請求撤銷，台北高等行政法院更一審認為，內政部處分無違誤，今判決駁回。判決示意圖。圖／AI生成
桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂對中油獲內政部核可桃園觀塘工業區第三座液化天然氣接收站等說明書內容，請求撤銷，台北高等行政法院更一審認為，內政部處分無違誤，今判決駁回。判決示意圖。圖／AI生成
桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂對中油獲內政部核可桃園觀塘工業區第三座液化天然氣接收站等說明書內容，請求撤銷，台北高等行政法院更一審認為，內政部處分無違誤，今判決駁回。本件可上訴。

觀塘工業區原為東鼎公司在桃園市觀音區塘尾、大潭沿海地區填築新生地投資開發的工業區，區內規劃設置液化天然氣接收站。

中油以將與東鼎合併並為存續公司，概括承受工業區興辦工業人身分，2017年3月2日向桃園市政府函送「桃園觀塘工業區海岸利用管理說明書」，將於一級海岸保護區以外特定區位內進行「第一階段開發計畫—第三座天然氣接收站」之一定規模以上工程，並依海岸管理法申請許可。

葉斯桂等人提告請求撤銷內政部處分，台北高行政法院更一審審理認為，中油提出本件申請案後，歷經桃園市政府初審、海審會專案小組現地會勘及四度召開專案小組會議進行審議，確實依據規定逐一審議討論，因此處分無違誤，判決駁回葉斯桂等人的請求。

中油 桃園 觀塘

延伸閱讀

422地球日環團將提60項建言 包含四接、大林蒲遷村、非核家園議題

公寓大廈管理上路近30周年 內政部拋三大改革方向

史雪燕：不能任綠一黨獨大 隨意剝奪38萬陸配參政權

22家社團與大陸往來密切 內政部：會務運作不正常達86%

相關新聞

園長之子毛畯珅侵害6女童判28年8月 被問「覺得沒有錯嗎？」一語不發

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，檢方認定他對6名女童下手而依加重強制性交罪、加重強制猥...

北市議員陳怡君涉詐延押庭期排定 「饅頭主任」遭延押2月

台北市議員陳怡君及其辦公室主任張惠霖等人涉詐領助理費遭羈押，檢方考量近日羈押期限將屆，分別向法院聲請延長羈押，士林地院今...

四海幫「神鬼會計師」用人頭公司勾結詐團洗錢25億 遭羈押禁見

四海幫海鐵堂57歲王姓男子，因具備會計知識，不但對外自稱會計師，還成立37間人頭公司勾結詐騙集團，半年內洗錢25億元，再...

曾審扁、馬法官曾德水職務評定「未達良好」提告 司法院長未迴避敗陣

曾審理陳水扁二次金改案、馬英九洩密案的台灣高等法院退休法官曾德水，2016年的職務評定由「良好」被司法院改成「未達良好」...

觀塘中油三接開發案 環團告內政部敗訴判決駁回

桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂對中油獲內政部核可桃園觀塘工業區第三座液化天然氣接收站等說明書內容，請求撤銷，台北高等行...

警遭控勾結業者開不實罰單 原今宣判喊卡…法官：新事證待查

台南黃姓等5名員警被控配合王姓等5名代辦業者違法開立不實吊銷罰單，被訴貪汙等罪嫌，其中，黃、陳及黃姓3警被訴圖利等罪均已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。