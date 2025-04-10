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四海幫「神鬼會計師」用人頭公司勾結詐團洗錢25億 遭羈押禁見

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

四海幫海鐵堂57歲王姓男子，因具備會計知識，不但對外自稱會計師，還成立37間人頭公司勾結詐騙集團，半年內洗錢25億元，再由詐團提領贓款；刑事局偵一大隊陸續逮捕王嫌等19人，王嫌移送法辦後，經檢察官聲請羈押禁見獲准。

警方指出，王嫌過去從事會計相關工作，熟悉公司會計業務、報表報稅，他過去對外自稱會計師事務所的會計師、投顧公司總經理，遊走政商圈，曾以可幫助公司向銀行增貸為由，涉嫌掏空求助公司的資產，2020年被警方逮捕，被稱為「神鬼會計師」。

警方表示，王嫌看準銀行對民間企業的資金往來不會過問太多，成立37間企業社、開發公司，指揮員工擔任人頭公司負責人及申辦公司金融帳戶，勾結詐騙集團後，將贓款匯入人頭公司，先在人頭公司間以業務往來名義相互匯款洗過一遍後，再由成員提領贓款交由王嫌，洗錢總金額高達25億元。

警方初步調查，王嫌勾結的詐團被害人，多因假投資詐騙受害，至少30多人被騙，財損超過億元，台南市一名退休男子，因此被騙2100萬元。

刑事局詐防中心發現，有不法集團以開發有限公司、企業社等名義，向金融機構申辦帳戶，協助詐欺集團轉帳洗錢，已有民眾30餘人遭詐款項由此管道銷贓，警方循線先是成功攔阻590萬元後，報請台中地檢署指揮偵辦。

警方從去年11月起陸續逮人，今年3月5日拘提王嫌到案，全案依組織、詐欺、加重詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署偵辦，主嫌王男經檢察官聲請羈押禁見獲准。

四海幫海鐵堂57歲王姓男子成立人頭公司，勾結詐騙集團洗錢，遭刑事局逮捕，並搜出現金等贓證物。記者廖炳棋/翻攝
四海幫海鐵堂57歲王姓男子成立人頭公司，勾結詐騙集團洗錢，遭刑事局逮捕，並搜出現金等贓證物。記者廖炳棋/翻攝
四海幫海鐵堂57歲王姓男子成立人頭公司，勾結詐騙集團洗錢，遭刑事局逮捕，並搜出現金等贓證物。記者廖炳棋/翻攝
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四海幫海鐵堂57歲王姓男子成立人頭公司，勾結詐騙集團洗錢，遭刑事局逮捕，並搜出現金等贓證物。記者廖炳棋/翻攝
四海幫海鐵堂57歲王姓男子成立人頭公司，勾結詐騙集團洗錢，遭刑事局逮捕，並搜出現金等贓證物。記者廖炳棋/翻攝

會計師 洗錢 詐騙集團

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