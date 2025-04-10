曾審扁、馬法官曾德水職務評定「未達良好」提告 司法院長未迴避敗陣

曾審理陳水扁二次金改案、馬英九洩密案的台灣高等法院退休法官曾德水，2016年的職務評定由「良好」被司法院改成「未達良好」，曾提行政訴訟，最高行政法院認為，曾參與原評定或復核決定的委員，應自行迴避，不得執行職務，但時任司法院長的許宗力未迴避，今廢棄台北高等行政法院判決、撤銷再復核決定。

曾德水為台大法律系畢業，司法官學院15期結業，2021年3月退休；他被民間司改會檢舉2015年審理槍砲案件時，問被告「一審判2年，要法官怎麼判？」、「要不要打下去？最少3年700萬」；另問妨害國幣案的被告「上訴對你有沒有效，你要回去想」、「上訴也可能變偽造，但我今天告訴你，有這個危險性」，移送法官評鑑委員會。

法評會認為曾德水情節不重大，不成立評鑑，但應促請法院注意；高院2016年評曾德水考績為「良好」，被司法院退回，未料高院二度打「良好」，司法院逕行變更為「未達良好」，發函高院發布。

曾德水提告司法院、高院請求撤銷考績處分，認為他是告知被告權益，充分提供資訊，且自己歷年表現優異，法評會也未予評鑑，認為考績處分有瑕疵。

案件纏訟多年，最高行政法院認為依職評辦法第15條第3項準用第10條第2項再準用行政訴訟法第19條第2款規定，再復核委員會委員於審議再復核事件時，如有委員曾參與原評定或復核的決定，為確保再復核決定的公正客觀，該曾參與原評定或復核決定的委員，應自行迴避，不得執行職務。職評辦法第25條第1項雖規定再復核委員會以司法院院長為當然委員並任主席，但如有迴避事由，仍得依職評辦法規定處理，否則即違背迴避制度的精神。

許宗力既曾參與作成原評定，審議再復核事件時即應自行迴避，但他卻沒迴避，仍擔任再復核委員會的委員與主席，最高行今廢棄原判決，並撤銷再復核決定，由司法院另組再復核委員會重為適法的審議。

曾德水除審理過陳水扁、馬英九的官司外，最為人熟知的即他與已伏法、縱火燒死6名家人的翁仁賢在法庭上爭鋒相對，翁大罵法官「Fucking，you know」，也不願意起立對法官表示尊重而賴在地上，曾則質疑「台灣殺6個人也沒關係？這樣不會大亂？」。