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北市議員陳怡君涉詐延押庭期排定 「饅頭主任」遭延押2月

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市議員陳怡君及其辦公室主任張惠霖等人涉詐領助理費遭羈押，檢方考量近日羈押期限將屆，分別向法院聲請延長羈押，士林地院今午訊問後裁定張延押2月，陳怡君部分則訂於4月14日上午10時30分開延押庭。

士林地院表示，被告張惠霖經法官訊問後，認犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有事實足認被告有串證、滅證之虞，有刑事訴訟法第101條第1項第2款、第3款所規定之羈押原因，且有羈押必要，裁定自2025年4月13日起延長羈押2月，並禁止接見通信。

陳怡君被控2019年起利用胞弟、弟媳等人頭詐領助理費，涉嫌貪汙治罪條例「公務員利用職務機會詐取財物」、刑法「使公務員登載不實」罪；陳的辦公室主任張惠霖，張惠霖胞姊、辦公室前主任賀男及楊姓議會研究室女主任皆涉入，不法所得粗估逾三百萬元。

檢調2月12日兵分多路搜索約談陳等7名被告、3名證人，訊後認定陳怡君、張惠霖涉嫌重罪、有串證之虞，當庭逮捕2人，並向法院聲押禁見，其餘被告以1萬元至50萬元不等交保。

陳怡君、張惠霖部分，士院原裁定陳100萬元交保、張羈押禁見，經士檢抗告，高等法院撤銷原裁定、發回更裁，士院隨後裁定2人皆羈押禁見。

士檢考量近日2人羈押期限將屆，但全案仍有諸多案情待釐清，檢察官仍認有勾串共犯證人之虞，有繼續羈押必要，分別向法院聲請延長羈押。

陳怡君辦公室主任、綽號「饅頭」的張女。記者李隆揆／攝影
陳怡君辦公室主任、綽號「饅頭」的張女。記者李隆揆／攝影
台北市議員陳怡君。記者李隆揆／攝影
台北市議員陳怡君。記者李隆揆／攝影

主任 辦公室 陳怡君

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