園長之子毛畯珅侵害6女童判28年8月 被問「覺得沒有錯嗎？」一語不發

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，台灣高等法院依加重強制性交、加重強制猥褻等罪判他28年8月刑。因羈押期將屆，高院今開訊問庭。記者王宏舜／攝影

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，檢方認定他對6名女童下手而依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪嫌起訴，一審判毛畯珅28年徒刑。台灣高等法院審理時，毛承認所有女童都被他「摸」過，高院改認定他共犯226罪，刑期累計1291年，判應執行28年8月刑；毛羈押庭將屆，高院今開訊問庭，毛面對媒體鏡頭一語不發。

二審在今年1月7日宣判，當時因羈押期限到2月13日期滿，高院考量毛遭判重刑，畏罪逃匿、規避的可能性甚高，且

他犯多次加重強制性交、加重強制猥褻、以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像等犯行，罪數又多，可能反覆再犯，裁定自2月13日起，延長2月。

前年幼兒園遭踢爆毛畯珅以講故事名義對多名女童下手性侵、猥褻，還拍下影片留存。毛2022年7月11日至2023年7月10日間，於幼兒園內性侵、猥褻6名未滿7歲的幼童，檢方認為毛身為教育、照顧兒童的私立機構教保員，卻利用工作、職務機會犯案，惡性重大。

北院傳訊被害幼童、幼童父母、幼兒園老師、心理諮商師，並勘驗父母拍攝幼童揭露案件的對話錄影、幼兒園內監視錄影畫面等證物，認定毛確實犯案。北院認為毛家境、學識良好，且具幼兒保育專業知識背景，深知幼童於學齡前身心發展健康的重要性，卻為滿足自己的性慾而性侵、猥褻、拍攝性影像且時間長達1年。

一審依11個加重強制性交罪、207個加重強制猥褻罪、6個違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪論罪，累積總刑期達1252年6月徒刑，應執行28年徒刑。但檢方認為「量刑太輕」，另指毛涉犯其他罪而上訴，毛仍否認性交，僅承認「有猥褻」。

高院批評毛畯珅犯行惡劣，造成被害人和家長嚴重創傷，因犯罪事實認定與一審有些許出入，加重改判為28年8月刑。

毛畯珅今被押解出庭時，媒體詢問「到現在還是不認罪嗎？覺得自己沒有錯嗎？」「有什麼要跟被害人講的？」，他都沒回應。因事涉性侵，訊問庭不公開。

除了本案之外，毛也被查出自2021年10月起，在幼兒園對39名幼童加重強制性交或猥褻，並拍下性影像，還利用幼兒園監視器軟體，下載幼童更衣畫面收藏，台北地檢署去年10月22日再依兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴，並建請法院處以最重刑罰，案件現由北院審理。