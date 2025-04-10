警遭控勾結業者開不實罰單 原今宣判喊卡…法官：新事證待查

台南黃姓等5名員警被控配合王姓等5名代辦業者違法開立不實吊銷罰單，被訴貪汙等罪嫌，其中，黃、陳及黃姓3警被訴圖利等罪均已停職，另徐、馬姓2警被控行使公務員登載不實等罪，台南地院原定今下午宣判，法官指本案有新事證仍待調查，將擇期再開辯論。

檢方起訴，2022年起至2022年間，黃、陳、黃、徐、馬姓等5人，身為執行取締交通違規員警，與王、徐、林、余姓等5人先刻意拆卸牌照，讓員警不實取締方式，刻意虛偽製造違規事項，再由警員配合逕行不實攔停舉發。

且未依規定當場禁止車輛行駛或移置保管，致使業者得逕將車輛駛離後，重新驗車申領新牌照立即上路，使車主得以免除3個月或6個月吊扣期間，無法使用車輛不利益，而獲取相當金額無形 利益，及免除每輛車至少1000元移置保管費用，業者則獲取高額代辦費用。

其中，黃、陳及黃姓3警被訴圖利及行使公務員登載不實罪時均已停職，另徐、馬姓2警被控行使公務員登載不實、偽造文書罪嫌，徐已分發至湖內警分局，馬則在麻豆警分局服務。

台南地院合議庭開庭審理後，黃等5名員警及王姓等5名代辦業者最終均坦承犯行，甚有員警當庭淚求法官，指已深刻反省，給予緩刑，改過自新機會。