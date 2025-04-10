為躲202元通行費…男上國道未裝eTag、無車牌 被依詐欺罪起訴

彰化地檢署。聯合報系資料照／記者簡慧珍攝影

苗栗謝姓男子未在自小客車安裝eTag感應條，也未懸掛車牌，多次開上國道而無法被判讀，經高速公路局發現報警，並查出未繳202元通行費，彰化地檢依詐欺罪嫌將他起訴。

彰化地方檢察署今天公布起訴書，謝男所駕駛自小客車未安裝eTag感應條，於去年4月14日至9月1日，接續以未懸掛車牌車輛行駛國道高速公路，導致ETC系統無法判讀何車通行，謝男因而取得新台幣202元未繳納通行費利益。

交通部高速公路局事後察覺有異，報請國道公路警察局第七公路警察大隊處理，謝男於警詢時坦承不諱。

檢察官認為，謝男明知未安裝eTag感應條車輛，通行高速公路時須藉由車牌辨識系統輔助人工辨識方式，以車號查得車主身分，再通知車主繳納通行費，未懸掛車牌則會無法得知真實車號，卻基於詐欺得利意圖犯下此案。

彰化地檢署依詐欺得利罪嫌起訴謝男，根據刑法第339條可處5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金，檢察官並請求沒收202元犯罪所得。