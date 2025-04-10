快訊

光陽內鬨爆發 董事長柯勝峯突宣布辭職

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 馬斯克是最大贏家

中職／李珠珢加入韓職LG啦啦隊 富邦：樂觀其成

為躲202元通行費…男上國道未裝eTag、無車牌 被依詐欺罪起訴

中央社／ 彰化10日電

彰化地檢署。聯合報系資料照／記者簡慧珍攝影
彰化地檢署。聯合報系資料照／記者簡慧珍攝影

苗栗謝姓男子未在自小客車安裝eTag感應條，也未懸掛車牌，多次開上國道而無法被判讀，經高速公路局發現報警，並查出未繳202元通行費，彰化地檢依詐欺罪嫌將他起訴。

彰化地方檢察署今天公布起訴書，謝男所駕駛自小客車未安裝eTag感應條，於去年4月14日至9月1日，接續以未懸掛車牌車輛行駛國道高速公路，導致ETC系統無法判讀何車通行，謝男因而取得新台幣202元未繳納通行費利益。

交通部高速公路局事後察覺有異，報請國道公路警察局第七公路警察大隊處理，謝男於警詢時坦承不諱。

檢察官認為，謝男明知未安裝eTag感應條車輛，通行高速公路時須藉由車牌辨識系統輔助人工辨識方式，以車號查得車主身分，再通知車主繳納通行費，未懸掛車牌則會無法得知真實車號，卻基於詐欺得利意圖犯下此案。

彰化地檢署依詐欺得利罪嫌起訴謝男，根據刑法第339條可處5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金，檢察官並請求沒收202元犯罪所得。

eTag 國道 彰化 高速公路

延伸閱讀

大甲媽今明回鑾彰化 警方交通管制點看過來

詐團吸收移工當車手 彰化鹿港警方凌晨提款機前逮一人

女子夜間call順風車返廣東雲浮 司機高速公路全程開自駕滑手機

高速公路驚見「車尾狗頭雷達狂轉」用路人全看傻 飼主曝真相風向大逆轉

相關新聞

園長之子毛畯珅侵害6女童判28年8月 被問「覺得沒有錯嗎？」一語不發

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，檢方認定他對6名女童下手而依加重強制性交罪、加重強制猥...

想知自己升等論文審議過程 台大助理教授竟於會議室裝機竊錄

曾任台灣大學文學院助理教授的邱姓女子為了得知教師升等方案討論內容，涉嫌在會議室水槽下方裝攝影機錄下審查委員討論內容，事後...

警遭控勾結業者開不實罰單 原今宣判喊卡…法官：新事證待查

台南黃姓等5名員警被控配合王姓等5名代辦業者違法開立不實吊銷罰單，被訴貪汙等罪嫌，其中，黃、陳及黃姓3警被訴圖利等罪均已...

為躲202元通行費…男上國道未裝eTag、無車牌 被依詐欺罪起訴

苗栗謝姓男子未在自小客車安裝eTag感應條，也未懸掛車牌，多次開上國道而無法被判讀，經高速公路局發現報警，並查出未繳20...

涉竊錄升等審查會議 台大前助理教授遭起訴

台灣大學文學院邱姓前助理教授，涉嫌於112年間在升等審查會議的會議室內裝設智能攝影機，竊錄非公開的會議內容。台北地檢署今...

鍾文智案究責 司法院：邱忠義自請免兼庭長

民眾黨立委黃國昌質詢通緝犯鍾文智案，提問承審的合議庭是否由人審會作出處分。司法院副秘書長王梅英說，合議庭審判長邱忠義1日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。