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想知自己升等論文審議過程 台大助理教授竟於會議室裝機竊錄
曾任台灣大學文學院助理教授的邱姓女子為了得知教師升等方案討論內容，涉嫌在會議室水槽下方裝攝影機錄下審查委員討論內容，事後被發現竟知悉不公開會議內容，且被查到攝影機為證。台北地檢署今偵結，依妨害秘密罪嫌起訴已被校方解聘的邱女。
起訴指出，邱女曾任職台大文學院華語教學碩士學位學程助理教授，為了解自己的升等論文被審議過程，2023年12月14日中午，涉嫌在會議室水槽櫃下方放置攝影機，竊錄「112學年度第3次學術委員會審查教師升等案件」不公開會議審查委員的討論內容。
劉姓副教授發現邱女對會議過程知之甚詳，通知行政組員查看會議室，果真發現水槽下方攝影機，隨即報警處置。
全案經調閱校方監視器，發現邱女在開會前曾進入會議室，也勘驗查扣的攝影機檔案，確認邱女所有，邱女在此案後已遭校方解聘。台北地檢署今偵結，依刑法無故竊錄他人非公開活動罪嫌起訴。
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