孫安佐案訛詐狄鶯、孫鵬 「騙扁小子」黃琪與律師雙雙判刑定讞

17年前的「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）屢犯詐欺罪，他2018年利用孫安佐案詐騙孫鵬、狄鶯夫妻，被依詐欺取財罪判刑6月，得易科罰金，沒收19萬2000元犯罪所得確定。圖／聯合報系資料照片

17年前被稱為「騙扁小子」的黃琪趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國也要受審機會，假冒歌手張清芳前夫宋學仁秘書介紹律師郭上維，詐騙數十萬元。台灣高等法院依詐欺取財罪判黃6月徒刑，沒收19萬2000元犯罪所得，郭上維犯無律師證書意圖營利辦理訴訟事件罪各判刑3月、4月，兩人皆可易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

2018年3月孫安佐在美國賓州被警方逮捕，警方搜出他擁有槍枝、子彈，孫安佐經美國法院審判，羈押200多天後遞解出境。檢方指控，黃琪（本名黃照岡）主動打電話給孫鵬，自稱是宋學仁的秘書「Amanda」，表示如果有需要，可代為介紹律師處理孫安佐國內的官司，孫鵬、狄鶯同意接受郭上維擔任兒子的辯護人。

郭上維到香港與孫安佐碰面，在孫安佐返國遭警方逮捕前，協助他聲請刑事提審，不過，檢調自黃琪的另案發現黃、郭關係密切，有關孫安佐的提審訴狀是由黃琪所代寫，再蓋郭的用印，追究黃、郭刑責。

檢方查出，孫鵬、狄鶯因孫安佐付了30萬8405元訴訟費，律師費是18萬8405元，還付了12萬元的英文文件翻譯費，黃琪沒有律師資格卻辦理訴訟，涉嫌違反律師法、詐欺罪，而郭上維將章證提供給黃琪用，也違反律師法 。

台北地院審酌黃琪正值青壯，卻利用孫鵬夫婦的兒子涉及刑案、身心慌亂，需要法律專業人士協助的機會，巧妙假扮知名人士而獲取夫妻倆信賴後詐財，黃琪否認犯行，推稱並不知情，依詐欺取財罪判黃琪6月得易科罰金之刑。

案經上訴，高院認為郭上維為執業律師，卻因擔任黃琪另案的辯護人，明知黃琪無律師執照，仍與黃琪共同意圖營利辦理訴訟事件，且未親自執行職務，就將律師章證提供黃琪使用，影響委託人權益，損害國家設立律師專業證照的公信力及國家司法秩序。而黃琪有多起詐欺前科，卻屢屢再犯、飾詞狡辯，視法律制度規章如無物，分別判刑。

最高法院認同二審見解，駁回上訴確定。