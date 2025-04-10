只因警方深夜開單違停 樹林里長失控LINE群組飆髒話罵警

新北樹林區一名里長昨凌晨因警方深夜依法對違規停車開單，竟在樹林公務LINE群組中連番用髒話飆罵警方，要求樹林警分局致長通融，疑似情緒失控。警界人士表示此舉已涉嫌對分局長公然侮辱。

該里長以「你爸整晚都不用睡覺了」、「X」、「不要把績效對里民開刀吧」等語，怒斥警方依法執勤，情緒字眼不斷，引發爭議。

甚至質疑警方針對特定區域開罰，「是不是對我XX里特別處理、背你們開的人就不爽、你們就是要擺爛嗎」，語帶威脅性，態度強硬。

里長更喊話分局長「出來表示一下吧」、「可以麻煩兄弟通融一下」，疑似要求警察放水，影響警方正常執法。警界人士表示該里長在里長、議員、立委及助理等民代群組公然對警方罵髒話，已涉嫌公然侮辱。

警方則強調依法取締違規是職責所在，不分對象、區域。