空軍「夫妻檔」軍官被吸收淪共諜 售漢光軍機更審再被重判

空軍退役上校劉聖恕吸收多名現退役海、空軍官交付軍事機密文件，被最高法院重判20年徒刑定讞；被劉吸收的空軍軍官「夫妻檔」中校孫緯、少校劉芸雅，原審合併判刑19年6月、20年6月，經最高法院撤銷發回，今高雄高分院宣判，孫判6到14年，劉判8至17年，全案定讞後將由檢方聲請合併執行刑。

劉聖恕原為空軍教練機教官，2013年自空軍退役後赴大陸經商，被對岸情治單位吸收，返台刺探軍情，劉男先請林姓友人在高雄成立空殼公司，讓陸方轉入資金，作為交付軍官洩密的報酬。

孫緯曾為空軍飛官，因流連職棒簽賭、電子遊藝場欠下大筆債務，劉聖恕知悉後，鎖定孫男發展下線，答應孫男只要交付機敏文件，視機密等級每筆可獲數萬元至十餘萬元報酬。

孫緯後來拉再婚妻子劉芸雅加入，在國防大學任職的劉女，曾任漢光演習保密安全管制中心安全督導官，利用職務之便夾帶演習機敏資料出營，甚至佯稱要製作教材、簡報，向部隊學弟、同事索取機密文件，取得資料後，再轉交給劉聖恕換取報酬。

孫緯沉迷賭博風聲傳到部隊，2019年退伍，卻仍利用部隊人脈，刺探及收集軍事資料，獲取陸方逾百萬元酬金。

檢調蒐證後約談劉聖恕等人到案，此案不僅孫緯、劉芸雅被吸收，國軍少校龔健宇、鄧至佑、劉永瑋及開設人頭公司的林姓男子也涉案，劉聖恕、孫緯、劉芸雅、龔健宇被檢方聲押獲准，其餘人分別以10至20萬元交保，並被檢方起訴。

法院審理期間，龔健宇認罪交保，孫緯則辯稱交付軍機部分是偽造，但鑑定確認交付文件含國防機密檔案，法官因此不採信其說法。

高雄高分院合議庭綜合各項事證後，判處劉聖恕20年徒刑，另考量孫緯、劉芸雅無前科、涉案情節及犯罪動機等，依交付機密於敵、期約賄賂等罪，分別判孫緯19年6月、劉芸雅20年半徒刑。

龔健宇判刑3年6月、鄧至佑2年、劉永瑋則罪證不足判決無罪，協助劉聖恕開設人頭公司的林姓男子，因無洩密事證，判6月徒刑，得易科罰金，以上4人經最高法院審理後判決定讞。

孫緯、劉芸雅部分，兩人各有四罪被發回更審，今天宣判未對外公開，孫緯犯交付軍機等4罪，更審判刑6到14年徒刑，劉芸雅犯交付軍機等4罪，則判8至17年，因兩人已有部分犯行判決定讞，預計全案確定後，實際刑度將由檢方向法院聲請合併執行刑。