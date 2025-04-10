毒藥丸摻泡麵煮給鄰居吃再性侵 男掰「拿我精液抹」判8年刑

男子游雅良誘騙女鄰居吃下加入氟硝西泮的毒泡麵，待女鄰居意識不清，強拉至房間脫褲性侵，女方翌日到醫院驗傷，血液、尿液中都被檢驗出第三級毒品代謝物。士林地檢署依以藥劑犯強制性交罪起訴游，士林地院判8年徒刑，台灣高等法院今駁回游上訴。

第三級毒品氟硝西泮俗名FM2、約會強暴丸、十字架、強姦藥丸，為強力安眠藥，能迅速誘導睡眠，若急性中毒因中樞神經極度抑制而產生呼吸抑制、血壓驟降、脈搏減緩、意識不清及肝腎受損，可能昏迷而死。

游雅良2024年2月19日早上在租屋處雅房煮泡麵，但卻在裡頭加入氟硝西泮，再誘騙女鄰居食用，女鄰居吃了後意識不清，游將她拉到自己房間性侵得逞。

女鄰居遭受侵害，隔天立即到醫院驗傷採檢並提告，毒物報告顯示，女子血液、尿液中檢驗出氟硝西泮、苯二氮平類鎮定安眠劑。此外，醫院也檢出她的胸罩、外陰部及陰道深部有男性體染色體，與游得DNA-STR型別相符。

女鄰居表示，當天她說已經吃過早餐，但游雅良堅持要分泡麵給她吃，一直要她吃掉，詎料吃了泡麵後就昏迷，她遭凌辱時很想反抗但沒有力氣。她說，游性侵完後便叫她出去，她昏迷了一整天、不省人事，隔天晚上男友陪她去三軍總醫院急診室驗傷。

游雅良辯稱當天是女鄰居心甘情願幫他口交，隨後他便去上班，他的生殖器並未插入對方下體，懷疑是女鄰居拿他的精液去抹，再到醫院鑑定。律師也說沒有證據顯示游持有氟硝西泮，女鄰居到醫院採檢時至少已過了36小時，無法證明是吃了游的泡麵而施用毒品，況且她還願意跟游分食泡麵，又用LINE聊天，兩人應有相當情誼。

士林地院認定游雅良在煮麵時添加毒品、性侵被害人，惡性重大，且毫無自省悔悟之心，判他8年徒刑。

游不服一審判決，上訴二審。高院審理後，認為一審認事用法無違誤，今判上訴駁回。

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