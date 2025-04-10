台中警遭車輪2度輾壓骨折 通緝犯涉殺人未遂…法院認僅過失

台中卓姓男子被盤查發現是通緝犯，為逃逸猛踩油門倒車、前進，還撞倒邱姓警員用車輪2度輾壓過對方，釀邱右腳踝當場骨折，卓逃了兩周才落網，檢方以卓涉犯殺人未遂，法院勘驗畫面認為他非直接衝撞僅構成過失，依妨害公務、過失傷害等罪判他1年6月，可上訴。

檢警調查，卓男2024年2月17日凌晨3點多開車載賴姓女友到大里區大明路超商買宵夜，他等待過程因違停紅線，巡邏的霧峰分局國光派出所范姓、邱姓警員上前盤查，卓起初搖下車窗提供身分證，未料范員一查發現他是通緝犯要求下車。

卓男突然關車窗，范員立即大喊邱員協助，邱也拔槍站在卓車前方，但卓仍用力踩油門倒車企圖逃逸，警員雖一度跳開閃躲，但邱員仍遭撞上跌倒甚至慘遭輾過，造成右腳踝骨折、四肢多處擦傷，卓男加速逃離後，躲藏2個多禮拜後，最終才在3月1日於桃園市落網。

檢方認為，卓男在現場倒車創造迴車空間，再加速駕駛迴轉後，並將邱員撞倒，以左側前輪、後輪2度輾壓過邱員後逃逸，具有殺人故意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

法院勘驗監視器認為，卓男若有直接衝撞警員逃逸的殺人間接故意，大可直接轉往警員方向加速，但卓倒車選擇以遠離警員處逃離，且當時邱員跳開後站在該車左後方，卓非直接故意衝撞，難認他有殺人故意，應為過失。

法院認為，卓男為逃逸開車撞擊警員，犯後坦承但僅賠償醫療費，考量一切情狀後依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪、犯過失傷害罪，各判他8月、11月，應執行1年6月。