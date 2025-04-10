鍾文智案究責 司法院：邱忠義自請免兼庭長

台灣高等法院庭長邱忠義1日寫了簽呈，自請免兼庭長，人事令14日生效。聯合報系資料照片

民眾黨立委黃國昌質詢通緝犯鍾文智案，提問承審的合議庭是否由人審會作出處分。司法院副秘書長王梅英說，合議庭審判長邱忠義1日寫了簽呈，自請免兼庭長，人事令14日生效。

立法院司法及法制委員會邀請司法院副秘書長、法務部部長等率所屬相關單位，就「法院作成『略式裁定』之依據、理由、法定程序、救濟方式，與科技設備監控處分變更、延長或撤銷之標準，並就執行現況，提供相關統計數據與策進作為」進行專題報告，並備質詢。

針對通緝犯鍾文智案件，民眾黨立委黃國昌表示，從法律觀點看，略式裁定沒有法律基礎，裁定內容多次增刪，法官百分之百送懲戒，司法院人審會是否已就承審的高院合議庭作出處分。

司法院副秘書長王梅英說，因為承審合議庭的違失，沒有送達、沒有當庭宣示，所以違反程序規定，司法院的態度很清楚。

王梅英也說，承審的合議庭審判長邱忠義，1日寫了簽呈，自請免兼庭長，司法院已核定，人事令預計14日生效；至於台灣高等法院自律委員會決議把邱忠義及受命法官陳勇松送法官評鑑委員會的申請書，昨天已送到法評會。

鍾文智涉嫌違反證券交易法，被判刑合計30年5月，棄保潛逃遭檢方通緝。高院合議庭去年10月未延長科技監控、僅加保新台幣2000萬元，未製作裁定書公告與送達等，引發爭議。檢方主張未收到裁定書，而無法抗告。高院合議庭直到今年3月28日以略式裁定公告上網。

高院自律會調查後認定，邱忠義與陳勇松未宣示裁定或指示書記官依裁定原本製作正本送達雙方當事人，且2度增補審理單上裁定原本內容，卻未註記其原因及時間；陳勇松還指示書記官抽換電話紀錄，決議建議院長高金枝以高院名義請求法官評鑑委員會評鑑。此外，陪席法官蔡羽玄則決議不付處置。