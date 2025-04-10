高雄長亮畫廊進口銷售北韓畫作還開放訂製 違反資恐法起訴

高雄市鼓山區「長亮畫廊」實際負責人殷長亮涉透過大陸業者向北韓萬壽臺創作社訂製畫作，進口後販售給國人，賺取至少新台幣30餘萬元不法利益，間接提供財務給萬壽臺創作社。台北地檢署今偵結，依資恐防制法間接為指定制裁之法人提供財物罪嫌起訴，殷母僅是掛名負責人，行為不罰不起訴。

檢方指出，北韓於2006年10月14日因違反聯合國安全理事會「不擴散核武器第1718號決議」遭一連串制裁，包含所有會員均應禁止提供有助於北韓違禁計畫、活動，或有助於規避制裁的金融服務。

萬壽臺創作社（MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES）2017年8月5日遭聯合國安理會決議列為受制裁法人，我國法務部2018年7月12日公告在防制洗錢與打擊資恐專區，告知民眾不得直接或間接對其提供財物或財產上利益。

起訴指出，殷長亮於2017年8月15日用寧姓母親名義在高雄市鼓山區開設「長亮畫廊」擔任實際負責人，自大陸地區進口北韓畫作、銷售北韓畫家畫作。2020年3月12日前，透過微信暱稱「曉詩油畫」、「A菲兒～批發油畫國畫」、「朝鮮畫江山如畫總客服」、「李珊珊」等在大陸合作的北韓畫作批發業者，向萬壽臺所屬畫家訂製畫作，或直透過大陸業者進口畫作，販售給國人，收到買家匯款後，透過微信支付轉款項給合作的大陸業者，業者再轉給萬壽臺創作社，間接對我國列為制裁名單的萬壽臺創作社提供財務。

檢察官吳啟維、林晉毅指揮調查局新北市調查處追查，殷長亮涉在2020年3月12日以12萬6000元販售萬壽台畫家朴億哲畫作「金剛山」給潘姓消費者；同年7月7日販售萬壽臺畫家朴哲進的「富貴百魚圖」予張男；7月14日以18萬元販售朴億哲畫作「金剛山之二」予盧女。

去年起，殷長亮甚至提供訂製萬壽臺創作社畫作管道，並以同樣方式間接對萬壽臺創作社提供財務。去年5月7日以人民幣3300元向「李珊珊」訂製萬壽臺創作社畫家崔金哲畫作；5月10日以人民幣2300元透過「A菲兒～批發油畫國畫」訂製趙光國畫作；5月27日以人民幣2100元，透過「A菲兒～批發油畫國畫」訂製金明國畫作；7月3日以人民幣1800元訂製李明勛畫作。

檢方批，殷長亮不思合法從事畫作買賣生意，僅為貪圖私利，透過大陸地區業者進口價格較為低廉的北韓萬壽臺創作社畫作，再以高價販售予國民，無視我國資恐防制法規定，嚴重影響我國國際形象，使我國陷入遭受聯合國或國際社會制裁、譴責之風險中。