台中男囂張比中指連珠砲飆罵警察 法院判罰：已逾越可合理忍受範圍

台中張姓男子在KTV酒醉鬧事還朝吳姓警員口出「你他X的」，吳回「請你嘴巴放乾淨一點」，張仍連珠炮繼續罵「瘟神」、「廢物警察」；法院認為，吳員制止後張不收斂，多次辱罵干擾執行公務，考量他賠吳6萬6000元調解，依侮辱公務員罪判他罰金3000元，可上訴。

檢警調查，張男（35歲）2024年3月16日晚上10點多在KTV酒醉鬧事，豐原分局吳姓警員到場處理時，張竟朝著對方罵「這個警察，他Ｘ的亂用執法」、「你他Ｘ的不要給我講話」、「你這個瘟神」，還說「像這種廢物員警」並對吳比中指，當場被逮。

檢方訊時，張坦承犯行，並有警方密錄器畫面可佐，檢方以張同時涉犯依侮辱公務員、公然侮辱罪，2最想像競合，偵結從重依侮辱公務員罪嫌起訴他。

台中地院勘驗密錄器影像，發現張男對著執勤中的吳員比中指，口出「這個警察，他Ｘ的亂用執法」，吳回應「請你嘴巴放乾淨一點」，但張仍繼續罵「瘟神」、「廢物員警」等語。

法院認為，當時吳員已經規勸、制止張，但張仍未知收斂繼續辱罵，可見並非一時情緒反應，主觀上具有妨害公務目的，且對警員比中指、多次辱罵，已足以拖延、干擾公務執行效率，顯已逾越執公務員可合理忍受範圍。

法院說，張男酒後不能控制言行，對警員比中指、辱罵，蔑視國家公權力，損及警員尊嚴，考量他犯後坦承，已經賠償吳員6萬6000元調解成立，吳也就公然侮辱罪部分撤告，審理後依侮辱公務員罪判張男罰金3000元，得易服勞役。

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