機車竄出小巷被罵1字他提告 幹道騎士無罪：爸媽不管社會管

李姓機車騎士從巷內竄出，江姓機車騎士見狀緊急煞車並咒罵「幹」，李認為江侮辱他、貶損他的人格與社會評價，提告公然侮辱。新北地院認為江罵髒話是對「猝不及防」表達不滿，且依憲法法庭判決要旨，並不符合公然侮辱罪要件，判江無罪。台灣高等法院認為江不是無端罵人，駁回檢方上訴，江無罪確定。

李姓騎士2023年9月26日傍晚在新北市永和區大新街19巷口與江姓騎士口角，李宣稱對方拿出小刀、罵他「幹」、「死老爸死老媽沒人管教」，剛好他母親過世滿3年，他沒了父母，聽到這些話覺得很氣憤。

江姓騎士否認公然侮辱，說他之所以手上拿著瑞士小刀，是要李不要靠近，當李靠近時，他便將刀子收起來。江說，李騎車從巷口出來時應要禮讓，他承認有罵了一聲「幹」，結果對方停車作勢要打他，才從機車置物箱拿出瑞士小刀，但他沒說「死老爸死老媽沒人管教」這句話。

新北地院勘驗監視器畫面，認為沒有證據可佐江有罵「死老爸死老媽沒人管教」，難以構成公然侮辱罪。此外，李承認騎車從巷子出來要過馬路，旁邊有一名行人走過去，他與行人同向，結果江姓騎士緊急煞車並罵「幹」，一審認為「幹」雖粗鄙，但顯然是江對猝不及防的情狀表達不滿，且罵完一聲後就沒再罵，判無罪。

新北地檢署不服一審判決，上訴高院。高院檢視2023年11月30日偵訊錄影，當時江說李姓告訴人從巷子內騎車衝出來，他緊急煞車、很大聲說了「幹」，李聽到後就停車，朝他走過來作勢要打人，他便從機車置物箱拿出一把瑞士工具刀，大聲喝斥「你憑什麼衝出來還要朝我走過來，你現在要打我嗎？」並表示「李行車沒有禮讓，我可以罵他，剛好而已」。江還說「爸媽不管教他，社會自然會來管教他」。

在偵訊時，江反問檢察官「罵『死老爸死老媽』有什麼罪嗎？」檢察官答稱「公然侮辱」，江再問「哪裡公然？就我跟他兩個人而已，什麼公然？」並說怎麼知道李有沒有死老爸，「關我屁事啊」。