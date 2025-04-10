職業軍人清晨返營途中駕車追撞 酒測值超標隔天被退伍

原在桃園龜山某營區服志願役的賴姓男子，去年放假時，到某酒吧小酌整夜，直到打烊才駕車回營，卻在行經長壽陸橋擦撞前車肇禍，酒測值0.71毫克，桃園地院審結，將他依現役軍人犯陸海空軍刑法的不能安全駕駛動力交通工具罪，判刑3月，得易科9萬元罰金。

犯罪事實指出，25歲賴男原為現役軍人，自2024年8月13日凌晨3時起至凌晨5時止，在桃園市桃園區民族路「大菸斗」酒吧內飲用啤酒4罐後，仍駕車上路。上午7時56分行經桃園區長壽陸橋往龜山營區方向行駛時，果因不勝酒力，擦撞前方變換車道轎車。

雖然小擦撞雙方無人受傷，經交警到場處理施以酒測，測得賴的吐氣所含酒精濃度值達每公升0.71毫克，超標遭送辦，經檢方複訊交保，返隊後隨即遭軍方汰除，並勒令隔天8月14日立刻退伍，讓賴的6年軍旅生涯因酒斷送。

檢方調查時，根據賴的個人兵籍資料，發現賴於去年8月13日上午酒駕肇事時為軍人，後於同年8月14日退伍，現雖不具現役軍人身分，然其為酒駕犯行及發覺時均在任職服役中，仍應適用陸海空軍刑法處罰，並依法追訴、處罰。被告所為，觸犯陸海空軍刑法第54條第1項第1款吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪而駕駛動力交通工具罪嫌。

法官審酌，酒後駕車的危害及酒後不應駕車的觀念，已透過學校教育、政令宣導及各類媒體廣為介紹傳達各界週知多年，被告賴男對於酒後不能駕車，及酒醉駕車危險性，應有相當認識，竟仍於服用酒類後，吐氣酒精濃度高達每公升0.71毫克，貿然駕車上路，除危及己身安危，罔顧公眾往來的交通安全，對其他用路人生命、身體及財產造成相當程度的潛在危險，更因此追撞前方車輛，行為應予非難，惟念其犯後對其犯行坦承不諱，態度尚佳，考量他的教育程度、職業、家庭經濟狀況及素行等情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金。