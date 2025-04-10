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金門3遊艇走私46次 12人判刑
金門黃姓男子等人去年未經許可駕駛遊艇前往大陸海域，與陸籍船隻併靠接駁貨物走私，被海巡隊查獲；黃男等人承認走私，福建金門地方法院法官判黃姓男子等十二人二至六月徒刑，三艘涉案遊艇經統計有四十六次走私紀錄，裁定沒收。
判決指出，海巡署第九（金門）海巡隊去年接獲情資，有三艘遊艇從金門青嶼泊地出海後，未經許可駛離禁限制水域，駛往中國大陸福建漳州外海，與一艘無名陸籍船併靠接駁貨物賣往大陸，金門地檢署檢察官席時英指揮海巡隊偵辦。
金檢指出，黃姓男子等十二人共同策畫，分乘三艘遊艇出海，把電子產品、保健食品及民生用品等藏匿在遊艇密艙，規避海巡查緝。三艘船於去年十一月十四日晚間出海，利用深夜駛離禁限制水域，當晚在距離福建龍海區鎮海角約三點七九浬處與陸籍船舶會合，轉運貨物。
海巡巡防艇當晚接獲通報，以雷達追蹤尾隨，晚間十時許發現三艘國籍遊艇與陸籍船併靠接觸，隨即前往現場查緝；四艘船見巡防艇接近後四散逃逸，約一小時後仍分別被查獲，並查獲走私品及陸船上的楊姓男子。
法官依據兩岸人民關係條例審理，認定黃姓男子等人涉犯「船舶未經許可航行至大陸地區罪」，判處二月至六月不等有期徒刑，三艘遊艇裁定沒收。法官查明黃等人駕駛的遊艇曾有四十六次用於非法航行與走私接駁，長期、頻繁為犯罪工具，認定沒收具正當性。
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