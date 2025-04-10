快訊

MLB／鄭宗哲初登場 首安、首盜都差一點 皮帶藏國旗亮點

川普暫停提高75國關稅90天 對大陸升至125%

聽新聞
0:00 / 0:00

金門3遊艇走私46次 12人判刑

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門地檢署去年查獲黃姓男子等人趁深夜開遊艇到大陸海域，再由當地船隻接駁貨物。圖／金門地檢署提供
金門地檢署去年查獲黃姓男子等人趁深夜開遊艇到大陸海域，再由當地船隻接駁貨物。圖／金門地檢署提供
金門黃姓男子等人去年未經許可駕駛遊艇前往大陸海域，與陸籍船隻併靠接駁貨物走私，被海巡隊查獲；黃男等人承認走私，福建金門地方法院法官判黃姓男子等十二人二至六月徒刑，三艘涉案遊艇經統計有四十六次走私紀錄，裁定沒收。

判決指出，海巡署第九（金門）海巡隊去年接獲情資，有三艘遊艇從金門青嶼泊地出海後，未經許可駛離禁限制水域，駛往中國大陸福建漳州外海，與一艘無名陸籍船併靠接駁貨物賣往大陸，金門地檢署檢察官席時英指揮海巡隊偵辦。

金檢指出，黃姓男子等十二人共同策畫，分乘三艘遊艇出海，把電子產品、保健食品及民生用品等藏匿在遊艇密艙，規避海巡查緝。三艘船於去年十一月十四日晚間出海，利用深夜駛離禁限制水域，當晚在距離福建龍海區鎮海角約三點七九浬處與陸籍船舶會合，轉運貨物。

海巡巡防艇當晚接獲通報，以雷達追蹤尾隨，晚間十時許發現三艘國籍遊艇與陸籍船併靠接觸，隨即前往現場查緝；四艘船見巡防艇接近後四散逃逸，約一小時後仍分別被查獲，並查獲走私品及陸船上的楊姓男子。

法官依據兩岸人民關係條例審理，認定黃姓男子等人涉犯「船舶未經許可航行至大陸地區罪」，判處二月至六月不等有期徒刑，三艘遊艇裁定沒收。法官查明黃等人駕駛的遊艇曾有四十六次用於非法航行與走私接駁，長期、頻繁為犯罪工具，認定沒收具正當性。

海巡署 遊艇 金門

延伸閱讀

全中運金門代表隊授旗出征 選手蓄勢待發全面迎戰

金門地檢啟動跨機關反詐平台 預警中心年攔阻783萬騙款

囂張走私46次！金門密艙遊艇走私案 地院判12人均有罪

陸配補喪失原籍證明「示忠誠」 她嫁金門15年嘆：不放棄就會賣台？

相關新聞

金門3遊艇走私46次 12人判刑

金門黃姓男子等人去年未經許可駕駛遊艇前往大陸海域，與陸籍船隻併靠接駁貨物走私，被海巡隊查獲；黃男等人承認走私，福建金門地...

鍾文智相關金流 鄭銘謙：已立案偵辦

立法院司法及法制委員會昨針對「國家介入特定政治言論的法律邊界」專題報告，立委黃國昌質詢法務部長鄭銘謙鍾文智棄保潛逃案，並...

職業軍人清晨返營途中駕車追撞 酒測值超標隔天被退伍

原在桃園龜山某營區服志願役的賴姓男子，去年放假時，到某酒吧小酌整夜，直到打烊才駕車回營，卻在行經長壽陸橋擦撞前車肇禍，酒...

涉詐助理費 雄檢再傳訊林岱樺

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案，檢方聲押林的胞弟及通法寺住持釋煌智獲准後，近日檢方疑發現新事證，昨天再傳林岱樺...

陳時奮自訴高虹安誣告 檢察官罕見旁聽？高檢打臉：法院通知到庭

停職中的新竹市長高虹安博士論文遭旅美教授陳時奮質疑抄襲，高女告陳誹謗不成，陳自訴高誣告，一審認為她的博士論文確有抄襲卻提...

不只「饅頭主任」！北市議員陳怡君涉貪 士檢聲請延押

台北市議員陳怡君及綽號「饅頭」的辦公室主任張惠霖，因涉詐領助理費遭羈押至今，檢方近日考量羈押期限將屆，但仍有諸多案情待釐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。