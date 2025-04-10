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鍾文智相關金流 鄭銘謙：已立案偵辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

連一鮑魚前負責人鍾文智發監前棄保潛逃。本報資料照片
連一鮑魚前負責人鍾文智發監前棄保潛逃。本報資料照片
立法院司法及法制委員會昨針對「國家介入特定政治言論的法律邊界」專題報告，立委黃國昌質詢法務部長鄭銘謙鍾文智棄保潛逃案，並呼應民進黨立委郭國文所言，與鍾文智有所勾結的都該徹查金流。鄭銘謙回答，北檢已立案偵辦，證據到哪就辦到哪裡。

黃國昌說，鍾文智增加保證金取代科技監控這件事，高院為了甩鍋稱有打電話去問檢察官，檢察官說沒有意見，部長有無去了解法官是否打電話給檢察官？鄭銘謙回答，台高檢分調字案了解，目前正在調卷中；黃國昌說，要調查多久？調查到社會忘記這件事？鄭銘謙說，「我們盡快」。

對於高等法院有無抽換電話查詢紀錄表，是否有公文書登載不實？鄭銘謙表示民眾有來告發，北檢分案偵辦中；並說「我沒有碰過這種情形」。

黃國昌並指出，高等法院裁定允許鍾文智今年一月去香港，是逃亡路線辦一半再回來？「鍾文智根本不是主講人，假開會、真準備逃亡」，活動網頁裡根本沒有鍾文智名字。

黃國昌最後表示，他呼應民進黨立委郭國文所言，與鍾文智有所勾結的都該徹查金流。鄭銘謙還是說「北檢立案偵辦」；黃國昌諷北檢立案案子太多了，有特殊關係的還是放著睡不會動，要求全面撤查，不是只查特定人，鄭銘謙表示會轉達意見給北檢，「證據到哪就辦到哪裡」。

鄭銘謙 鍾文智 黃國昌

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