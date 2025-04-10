涉詐助理費 雄檢再傳訊林岱樺

民進黨立委林岱樺今再被高雄地檢署傳訊。本報資料照片 民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案，檢方聲押林的胞弟及通法寺住持釋煌智獲准後，近日檢方疑發現新事證，昨天再傳林岱樺問訊，勾稽與其他被告證詞以釐清案情，林岱樺起初態度從容，但與律師團討論時表情凝重，偵訊約2小時後離開，檢方未再做出強制處分。

林岱樺胞弟林岱融於2月26日羈押，釋煌智則於2月27日二度搜索後，28日由檢方聲押禁見獲准，兩人羈押期將於本月期滿，依刑事訴訟法規定，檢方須於羈押期滿前5天聲請延押，是否延押相關被告檢方仍在討論，最快下周提出。

檢調懷疑，林岱樺透過往來密切的通法寺隱匿捐款，該寺住持釋煌智還將原應依法申報的政治獻金，藉林岱樺已故父親林三郎名義成立的林三郎覺教基金會，涉嫌藏匿廠商捐贈獻金金流，規避監管，釋煌智還借用通法寺師父等人頭掛名林岱樺助理，涉嫌詐領國會助理費。

據悉，承辦檢察官已勾稽出相關金流流向，為比對相關被告證詞，昨針對服務處助理聘用及林三郎覺教基金會等問題再度偵訊林岱樺。

林岱樺昨天上午9時許持傳票抵達雄檢，在偵查庭問訊近2個多小時，中間休息時她還跟守候在外的記者致意，隨後與律師團討論案情時表情又轉為凝重，因相關證據、被告都已羈押或蒐證完備，檢方未強制處分，訊後即讓林岱樺及助理離開。

林岱樺涉貪曝光後態度轉為低調，因她是民進黨角逐下屆高雄市長熱門人選，一度傳出涉案導致帳戶被凍結，影響初選運作，但檢方反駁稱未查扣她任何帳戶，林預計本月12日舉辦大型造勢，為2月涉案被偵辦以來，首度舉行大型活動。