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原住民獵槍改裝受限爭議 警政署：安全考量共識

中央社／ 台北9日電

立委伍麗華接獲陳情，指原住民獵槍改裝受限，直批警政署將原住民族視為潛在罪犯，踐踏其尊嚴。對此，警政署今晚表示，是經邀請專家學者與會，為基於安全方面考量的共識。

自由時報報導，國民黨立委伍麗華辦公室近日接獲中華民國射擊權益促進會陳情，爭取合法原住民乙式自製獵槍採用「摺疊托」及「伸縮托」設計，卻遭警政署以「隱匿性高，恐成為犯罪工具」堅持反對；伍麗華表示，警方立場等同將原住民族視為潛在罪犯，罔顧長期攜帶獵槍安全及原民尊嚴，要求警政署限期研議改善。

內政部警政署今晚透過新聞稿表示，針對踐踏原住民尊嚴並非事實。為提升原住民自製獵槍安全性，警政署於昨天召開「研商原住民自製獵槍安全檢測項目及基準」會議，邀請專家學者、原住民立委辦公室、國防部、原住民族委員會共同與會。

同時，會中針對「是否開放摺疊或伸縮式槍托」充分討論，均認為「槍托摺疊或伸縮後有安全疑慮，增加誤擊風險」，所以基於安全考量，未開放原住民自製獵槍使用摺疊或伸縮式槍托。

警政署說，媒體報導稱「因隱匿性高、可能成為犯罪工具而禁止使用」一事，並非事實。

警政署提到，伍麗華並未出席當日會議，也沒有發表報導中的言論；當天出席的立委辦公室主任表示，原住民獵人使用安全的獵槍是不可妥協的原則，尊重會議中對於「是否開放摺疊或伸縮式槍托」的決議。

警政署強調，政府對原住民狩獵安全非常重視，專家學者及與會機關對於自製獵槍安全規格的共識，都是基於安全方面考量，希望減少因槍枝誤擊而造成傷亡事件發生。

伍麗華 原住民族

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