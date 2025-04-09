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陳時奮自訴高虹安誣告 檢察官罕見旁聽？高檢打臉：法院通知到庭

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

停職中的新竹市長高虹安博士論文遭旅美教授陳時奮質疑抄襲，高女告陳誹謗不成，陳自訴高誣告，一審認為她的博士論文確有抄襲卻提告，依誣告罪判10月徒刑。台灣高等法院今行準備程序，台灣高等檢察署檢察官李豫雙旁聽，部分媒體聲稱「罕見」，高檢署聲明刑事訴訟法明文規定，自訴案檢察官「得」出庭陳述意見，李是經法院通知到庭。

高檢署指出，依刑事訴訟法第330條規定，法院應將自訴案件的審判期日通知檢察官，檢察官對於自訴案件，「得」於審判期日出庭陳述意見，檢察官李豫雙是高虹安案承審法官陳思帆的對應公訴檢察官，李依高院蒞庭通知到庭。

檢察官為公益人角色，協助被害人為刑事訴訟行為，除了刑事訴訟法第330條的規定外，第332條也規定「自訴人於辯論終結前，喪失行為能力或死亡者，得由第319條第1項所列得為提起自訴之人，於1個月內聲請法院承受訴訟；如無承受訴訟之人或逾期不為承受者，法院應分別情形，逕行判決或通知檢察官擔當訴訟。」

今在開庭前，就有媒體訪問有20年檢察官經驗的立法委員吳宗憲，吳聲稱高檢署檢察官「蒞庭」自訴案罕見，他個人沒有聽說，並說檢察官不太可能在沒有上級的指示下「莫名其妙跑去蒞庭」、「沒有資格蒞庭」，他懇求執政黨、在野黨「手不要伸進司法」。

因高虹安誣告案高院首度開庭時，李豫雙即有到場旁聽，今天第二度行準備程序，李也穿著便服坐在法庭後面的旁聽席上，並沒有穿檢察官紫色法袍，也非「蒞庭」。

停職中的新竹市長高虹安（中）為博士論文有無抄襲，與筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮引發「自訴」誣告案。高虹安一審遭判10月，雙方都提上訴，台灣高等法院下午再度進行準備程序。記者林伯東／攝影
停職中的新竹市長高虹安（中）為博士論文有無抄襲，與筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮引發「自訴」誣告案。高虹安一審遭判10月，雙方都提上訴，台灣高等法院下午再度進行準備程序。記者林伯東／攝影

檢察官 陳時奮 高虹安

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