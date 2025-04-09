不只「饅頭主任」！北市議員陳怡君涉貪 士檢聲請延押

台北市議員陳怡君及綽號「饅頭」的辦公室主任張惠霖，因涉詐領助理費遭羈押至今，檢方近日考量羈押期限將屆，但仍有諸多案情待釐清，先後向法院聲請延長羈押，士林地院目前排定明早10時開張的延押庭，陳部分未排定。

據悉，檢方考量全案仍有案情未明，而張惠霖、陳怡君羈押期限將屆，檢察官仍認有勾串共犯證人之虞，有繼續羈押必要，4月7日向法院聲請延長羈押張惠霖，陳怡君部分，今晚也向法院提出聲請；士林地院表示，目前已排定4月10日開庭審理是否延押張惠霖，陳怡君部分仍待排定。

陳怡君被控2019年起利用胞弟、弟媳等人頭詐領助理費，涉嫌貪汙治罪條例「公務員利用職務機會詐取財物」、刑法「使公務員登載不實」罪；陳的辦公室主任張惠霖，張惠霖胞姊、辦公室前主任賀男及楊姓議會研究室女主任皆涉入，不法所得粗估逾三百萬元。

檢調2月12日兵分多路搜索約談陳等7名被告、3名證人，訊後認定陳怡君、張惠霖涉嫌重罪、有串證之虞，當庭逮捕2人，並向法院聲押禁見，其餘被告以1萬元至50萬元不等交保。