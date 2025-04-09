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史書華烏龍爆料！稱時力黨員大會現歧視言論 判拘役60日

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

牙醫網紅史書華。聯合報系資料照片
牙醫網紅史書華。聯合報系資料照片

罷免國民黨立委葉元之活動「板橋大刪元」領銜人、網紅「盾牌牙醫」史書華，涉嫌於2022年4、5月間，兩度在臉書粉專上PO文爆料昔日醫勞盟同事劉立仁醫師，在2019年初時代力量黨員大會上，發表大量歧視原住民和女性言論，遭檢方起訴。新北地方法院今依2個加重誹謗罪，各判處拘役30及40日，應執行拘役60日，得易科罰金。可上訴。

法官認定，史書華身為粉絲專頁管理使用者，且在國內具相當言論影響力，自應具有較為堅實的基礎，始可發表言論，否則將可能造成他人難以挽回之名譽損害，卻未經審慎查證，逕自發表言論加以誹謗，且以網路快速傳播方式散布於外，已貶損劉男名譽。

檢方起訴指出，史書華明知劉男未在2019年1月12日時代力量黨員大會中發表相關歧視言論，卻在2022年4月29日的臉書粉絲專業「孟買春秋」，留言表示「劉立仁 台大金山急診室主任 醫勞盟理事 台北市諮詢委員 時代力量黨員 之前在時代力量發表歧視原民的言論 『其實原住民住在山上很多都很有錢』、『少數民族或女性應該靠他們能力就好』、『我沒有歧視原住民，只是我覺得決策委員要依照能力』」。

隔月20日，史又在自身粉專「盾牌牙醫史書華」上，繼續揭露劉男背景，PO文表示「我『又』被告了…現在收到新的了 我猜是醫勞盟監事 時代力量黨員 醫勞盟跟搶救急診室小編 台北市政府外聘廉政委員會委員 以及台大金山分院急診室主任劉立仁」再度指稱劉男曾發表上述爭議言論。

日前開庭時，史書華辯稱自己誤會上述言論為劉男所說，但初心是為公共事務，否認犯罪。當時他表示，自己和劉男曾在醫勞盟共事，對流的行事作風有一定了解，後來又聽聞武姓、陳姓醫師轉述時力大會上有人發表上述歧視言論，認為以他對劉男的了解，會說出這樣的話並不意外，因此誤會是劉所說。

檢方認為，史書華所言非為公共利益，而是針對個人私德攻擊，縱使為公共利益，也未經合理查證。其律師雖反駁，史書華的留言和PO文，是為了時代力量保障名額的議題，而非誹謗劉男名譽，且該議題屬公共事務，縱然史誤認事實，法律對其查證義務也應要求較低，最後仍未被法官採信。

牙醫網紅史書華。聯合報系資料照片
牙醫網紅史書華。聯合報系資料照片

史書華 時代力量

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