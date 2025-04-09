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匯款700萬元投資虛擬幣被勸阻 婦急喊：我要提前退休
台北市58歲黃姓婦人，上個月底到銀行要臨櫃匯款700萬元投資虛擬貨幣，卻對虛擬貨幣的運作與認識霧煞煞；警方到場勸阻，婦人卻喊著：「我要早點退休啊！」，警方聯繫家人，好不容易才打消她的念頭。
台北市大安警分局和平東路派出所日前接獲銀行通報，一名婦人臨櫃欲匯款至境外帳戶投資虛擬貨幣，金額竟高達700萬台幣，然而婦人卻對虛擬貨幣的投資標的一無所知。
警方到場了解，婦人自稱近期得知親友有相關管道投資虛擬貨幣獲利豐厚，她想實現財富自由，能夠提早退休，決定將自己身上積蓄700萬元加入虛擬貨幣的投資行列。
不過對於虛擬貨幣操作標的、方式，婦人都不清楚，又不肯給警方看手機，也不交代投資虛擬貨幣的親友是誰，加上資金匯款地為境外，銀行行員與警方苦口婆心勸導，聯繫婦人家人，家人也不贊成婦人的貿然投資，婦人最終打消匯款的念頭。
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