金門地檢啟動跨機關反詐平台 預警中心年攔阻783萬騙款

詐騙手法日新月異，金門地檢署今天開「金門地區可疑帳戶預警中心研商會議」，集結檢警調、金融機構與地政單位，強化跨機關聯繫與預警機制，會議由金門地檢署檢察長王柏敦主持，福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增也到場指導，展現公部門聯手反詐的決心。

此次會議邀集法務部調查局福建省調查處、金門縣警察局、金防部法務組、移民署金門專勤隊，以及兆豐商銀、土地銀行、台灣中小企銀、金門信合社、漁會信用部等金融機構代表與會，金門地檢署指出，預警中心自去年6月設立至今，金融機構通報可疑帳戶案件共16件，成功阻詐7件，攔阻金額達783萬元，顯示橫向通報機制已發揮實質成效。

會中由金門縣警局刑事大隊長吳易泉說明預警中心現況與展望，並強調第一線行員的警覺與即時通報，是防堵詐騙的關鍵環節。金融機構代表亦在場分享實務經驗與挑戰，期望在地檢署協助下，建立完善的保護機制，減輕行員面對詐騙時的壓力與風險。

針對近來詐騙手法滲透不動產市場，以假投資高獲利回報、繳納保證金等話術，讓受害者以名下設定不動產抵押，以民間借貸方式貸出款項後，資金迅速被轉移，最後留下的是高額債務與被移轉或查封之房地，地檢署也特別邀請金門縣地政局加入預警通報行列。王柏敦表示，若地政機關能在辦理房產移轉、抵押等程序中主動察覺異常並通報，可提前阻止詐騙發生，讓預警系統涵蓋面更完整。

毛有增則指出，詐騙行為遍及全台、手法多變，從假冒親友借錢、投資保證金話術，到以不動產抵押為誘餌，每每讓受害者陷入高額債務。面對此類犯罪，事前預警與即時阻詐才是最有效的防線。