論文抄襲案遭陳時奮反控誣告 高虹安上訴爭執1事：為何扯到朱立倫？

停職中的新竹市長高虹安博士論文遭旅美教授陳時奮質疑抄襲，高女告陳誹謗不成，陳自訴高誣告，台北地方法院認為她的博士論文確有抄襲卻提告，依誣告罪判10月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，陳時奮因授課委由律師陳冠豪、洪士傑出庭，高虹安仍否認犯罪。

高虹安曾在資策會任職，2012年、2013年奉派美國辛辛那提智能維護中心建立合作關係，攻讀辛辛那提大學博士，獲民眾黨提名參選新竹市長時論文引抄襲爭議，陳時奮質疑博士論文，高女告陳加重誹謗，檢方處分陳不起訴，陳自訴她誣告罪。

北院認為比對高虹安博士論文與資策會期刊論文，已逾越合理使用範圍，足認她的博士論文抄襲，陳時奮透過臉書指摘，高女卻提告指陳「扭曲事實經過」，有誣告直接故意。

北院指出，從高虹安增補期刊論文到博士論文參考文獻歷程，她採「擠牙膏」式處理模式，當被質疑有抄襲期刊論文時，就僅針對該篇期刊論文回應，並將期刊論文增補至博士論文的參考文獻中，但關於尚未被發現的另篇期刊論文，她並未因期刊論文有未引註而遭人質疑時，就有同樣問題的另篇期刊論文一併主動增補至博士論文的參考文獻，可見她對博士論文抄襲的問題意圖僥倖，抱持著被發現再處理的心態。

一審判高虹安10月徒刑，她上訴拚無罪，陳認為科刑太輕也上訴。

高院今開庭時，法官詢問高虹安原審未對證據能力爭執，上訴時卻爭執，詢問自訴代理人與高虹安律師團隊有何意見？高虹安律師高奕驤表示，依據刑事訴訟法第364條規定，我國為覆審制，應逐一檢視，因而爭執證據能力。律師團同時質疑陳時奮引用朱立倫紐約大學博士論文切結書，與本案無關，無證據能力。

法官詢問高虹安是否願提出2022年9月17日版本論文資料？高女表示，原審要求她提出2022年9月17日增補相關電子郵件，當時便提供了，約有1百多頁，她願意配合。法官也表示，本案主要是非供述證據繁多，因此請雙方確認後再具狀對證據能力表示意見。