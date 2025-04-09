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生殖器整型名醫李久恒涉內線交易 認罪繳回90萬犯罪所得

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

整型名醫李久恒在2014年公開收購上櫃公司台蠟(1742)股票，涉嫌在禁止交易期間買賣台蠟股票，獲利約90萬元，另名參與業務的華聯公司助理楊桂賢獲利1250元。台北地檢署今偵結，依內線交易罪起訴2人。

全台首位男性生殖器整形醫生李久恒，因男性陰莖增大術聞名，其診所官網介紹，他畢業於台灣國防醫學院後到美國進修，曾在美國比佛利山莊從事整形美容20年，回台後創立多項微整技術，被譽為台灣童顏針第一人，許多模特兒、明星都是他的粉絲。

檢方指出，台蠟2014年4月25日下午6時許公布重訊，對卓識、峰弘、遠進、通識、衡良投資等5家公司，及李久恒、鄭玉色等12人，以每股22元公開收購台蠟股票2600萬張，即台蠟全部已發行普通股40.19%。

檢方認為，重訊發布前，台蠟母公司台灣苯乙烯工業公司與卓識公司對於公開收購股份數量、價格逐步達成共識，並與華聯公司，簽訂財務顧問委任契約書；2014年3月21日已有電子郵件提供股票買賣協議書最終版草稿，給中信證券辦理後續流程，公開收購架構大致已定，此案重大消息明確時點為2014年3月21日。

檢方追查，整型名醫李久恒透過證券業務員居間介紹及安排，獲悉此公開收購案，並應允擔任公開收購案的公開收購人；楊桂賢則是華聯公司行政助理，受派負責處理卓識等5家公司會計、行政業務，參與了公開收購案業務。

起訴指出，李久恒、楊桂賢涉嫌在消息明確後，重大訊息未公開、公開後18小時內禁止交易期間，買進或賣出台蠟公司股票，李久恒獲利90萬2160元，楊桂賢獲利1250元。

全案起源於，桃園地檢署偵辦內線交易案，公開收購人鄭玉色遭桃檢起訴，李久恒、楊桂賢涉案部分則移轉管轄至北檢。北檢傳喚2人到案，偵查中認罪繳回全數犯罪所得，今案件偵結，依證券交易法內線交易罪嫌起訴，建請法院減輕其刑。

台北地檢署。圖／報系資料照
台北地檢署。圖／報系資料照

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