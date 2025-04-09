「左右手」都遭押！林岱樺涉詐助理費案 今早再被雄檢傳訊

民進黨立委林岱樺爭取黨內下屆高雄市長提名，卻被查出疑涉詐助理費及違反政治獻金法，雄檢偵辦動作不停，今再傳林岱樺到雄檢問訊，中場休息時她步出偵查庭，見媒體守候一派輕鬆，但與律師討論案情時又臉色凝重，未多談案情。

檢調懷疑，林岱樺透過往來密切的通法寺隱匿捐款，該寺住持釋煌智還將原應依法申報的政治獻金，透過以林已故父親林三郎名義成立的林三郎覺教基金會，涉嫌藏匿廠商捐贈獻金金流，規避監管。

不僅於此，釋煌智還借用通法寺師父等人頭，在林岱樺服務處掛名助理，涉嫌詐領國會助理費，檢調2月首波搜索時，釋煌智、林岱華均以100萬元交保候傳，後來檢方聲押林岱樺胞弟林岱融、黃姓會計、王姓弟媳獲准後，2月27日再發動第二波搜索，隔天清晨聲押釋煌智。

高雄地院審理後，法官認為釋煌智被搜索前多次與相關共犯見面，第一次被搜索移送獲交保後，透過手機與同案被告聯繫，前天第二次被搜索時，又將手機交給弟子藏在洗衣籃；檢方認為有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，裁定羈押禁見。

林岱融、釋煌智為林岱樺選舉期間的左右手，熟悉競選總部運作及相關金流，兩人收押後林如同被斷了左膀右臂，外傳她因涉案帳戶被查扣，影響團隊運作，已默默裁撤部分初選人員，恐與市長無緣，不過雄檢澄清，辦案並未查扣林岱樺帳戶，傳聞非事實。

雄檢偵辦動作不停，今再傳林岱樺到雄檢問訊，由專案小組問訊，釐清與其他被告證詞是否有出入，以釐清相關案情。

林岱樺一大早就被目擊踏進地檢署，約上午11時許短暫休息5分鐘，一見媒體在旁，她臉上一派輕鬆，還面帶微笑，後來與律師討論案情時又臉色凝重，不願做回應。