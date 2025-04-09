影／逃了3個月卻栽在「大甲媽」手上 通緝犯遶境時遭逮

大甲鎮瀾宮媽祖遶境吸引數十萬人簇擁起駕，遭判刑跑路的鍾姓通緝犯也跑去當工作人員，但被警方掌握，在雲林西螺落腳休息時遭逮。圖／警方提供

大甲鎮瀾宮媽祖遶境吸引數十萬人簇擁起駕，徒步行走9天8夜、全程300公里，因洗錢、傷害等案遭判刑跑路的鍾姓通緝犯也虔誠去當工作人員，不料卻栽在「大甲媽」手上，遶境時被警方全程掌握遭逮，警方表示「媽祖不會保佑壞人」。

據了解，該名38歲鍾姓男子涉嫌洗錢防制法、傷害等案件，經台中地方法院判決確定卻未到案執行，遭台中地院、台中地檢署發布通緝，而他為躲避刑責，在外跑路至少2、3個月，不料卻栽在「大甲媽」手上，遭南投縣草屯偵查隊逮捕。

草屯警分局指出，該分局偵查隊日前循線報得知通緝在案的鍾姓男子，正參與大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動，偵查佐羅允村多重比對後發現確有其事，持續追蹤其動態，確認他將隨遶境隊伍落腳雲林西螺，由偵查隊長陳尚謙帶隊收網。

草屯偵查隊刑警看準鍾姓通緝犯隨大甲媽遶境在雲林西螺暫歇的時間，在浩浩蕩蕩的隊伍中找導正在大鼓陣頭車內休息的他，鍾男被逮時手上還戴著醫療組的紫色臂章，對於警方找到他感到不可思議；警方則私下表示，「媽祖不會保佑壞人」。

草屯警分局長劉千祥今頒獎表揚羅姓偵查佐，感謝他運用優秀調查技巧準確掌握線索，讓偵查隊將通緝犯逮捕歸案，並重申天理昭彰，法網恢恢，不容僥倖；分局表示，已將鍾男解送台中地檢署歸案執行，並對其是否涉及其他案件展開調查。